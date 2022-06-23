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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил об усталости тех, «кто не попадает под обстрелы»

Людям на Украине, которые находятся вдали от боевых действий, нужно не забывать, что пострадавшие регионы нуждаются в их помощи, заявил Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Наташа Писаренко / AP)

Усталость от темы боевых действий на Украине есть не только за рубежом, но и в относительно безопасных регионах страны, которые не находятся вблизи от зоны, где они ведутся, заявил президент Владимир Зеленский во время общения со студентами образовательных учреждений Израиля. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

Президент Украины призвал помогать пострадавшим регионам, в том числе волонтерской деятельностью. Он отметил, что ею занимаются многие студенты, которые работают онлайн, собирают для жителей деньги, продукты и медикаменты.

Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине
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Борис Джонсон

Об усталости в мире от боевых действий на Украине Зеленский говорил в начале июня. «Усталость растет, люди хотят какого-то результата для себя. А нам нужен результат для нас», — заявил он (цитата по «РБК Украина»), добавив, что «всем хочется нас толкать к какому-то результату, точно нежелательному для нас, потому что нас не спрашивают». Так он отреагировал на статью CNN о том, что США, Британия и ЕС обсуждают пути разрешения ситуации на Украине без участия представителей Киева.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, обращаясь к украинцам, говорил, что жить в условиях боевых действий очень тяжело «и поэтому некоторые сегодня пытаются скрыться от войны и вернуться к довоенному типу жизни». Он отмечал, что такое стремление — это естественная психологическая реакция, но одновременно «классический самообман», «потому что ничего не закончилось».

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который на минувшей неделе посетил Киев, призвал Лондон и западных союзников быть готовыми к длительному конфликту. Он заявил также, что на фоне затягивания боевых действий важно продолжать поддерживать Украину и Великобритания будет это делать. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что никто не знает, как долго будут длиться боевые действия, но альянс должен быть готов оказывать Киеву помощь, если они затянутся.

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Российский президент Владимир Путин не раз говорил, что все задачи военной операции на Украине будут выполнены. 24 февраля, объявляя о ее начале, он заявил, что Россия стремится к «демилитаризации и денацификации» соседней страны, а также к защите жителей Донбасса от «геноцида», который, по мнению Путина, вел Киев. Секретарь Совбеза Николай Патрушев, в свою очередь, указывал, что российская сторона «не гонится за сроками» проведения военной операции.

Теги
Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине

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