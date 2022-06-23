Зеленский заявил об усталости тех, «кто не попадает под обстрелы»
Усталость от темы боевых действий на Украине есть не только за рубежом, но и в относительно безопасных регионах страны, которые не находятся вблизи от зоны, где они ведутся, заявил президент Владимир Зеленский во время общения со студентами образовательных учреждений Израиля. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
Президент Украины призвал помогать пострадавшим регионам, в том числе волонтерской деятельностью. Он отметил, что ею занимаются многие студенты, которые работают онлайн, собирают для жителей деньги, продукты и медикаменты.
Об усталости в мире от боевых действий на Украине Зеленский говорил в начале июня. «Усталость растет, люди хотят какого-то результата для себя. А нам нужен результат для нас», — заявил он (цитата по «РБК Украина»), добавив, что «всем хочется нас толкать к какому-то результату, точно нежелательному для нас, потому что нас не спрашивают». Так он отреагировал на статью CNN о том, что США, Британия и ЕС обсуждают пути разрешения ситуации на Украине без участия представителей Киева.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, обращаясь к украинцам, говорил, что жить в условиях боевых действий очень тяжело «и поэтому некоторые сегодня пытаются скрыться от войны и вернуться к довоенному типу жизни». Он отмечал, что такое стремление — это естественная психологическая реакция, но одновременно «классический самообман», «потому что ничего не закончилось».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который на минувшей неделе посетил Киев, призвал Лондон и западных союзников быть готовыми к длительному конфликту. Он заявил также, что на фоне затягивания боевых действий важно продолжать поддерживать Украину и Великобритания будет это делать. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что никто не знает, как долго будут длиться боевые действия, но альянс должен быть готов оказывать Киеву помощь, если они затянутся.
Российский президент Владимир Путин не раз говорил, что все задачи военной операции на Украине будут выполнены. 24 февраля, объявляя о ее начале, он заявил, что Россия стремится к «демилитаризации и денацификации» соседней страны, а также к защите жителей Донбасса от «геноцида», который, по мнению Путина, вел Киев. Секретарь Совбеза Николай Патрушев, в свою очередь, указывал, что российская сторона «не гонится за сроками» проведения военной операции.