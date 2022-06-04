CNN узнал, что Запад обсуждает планы решения кризиса на Украине без Киева

В последние недели американские чиновники встречаются с коллегами из Великобритании и Евросоюза для обсуждения возможных путей прекращения огня и урегулирования ситуации на Украине, пишет CNN со ссылкой на несколько информированных источников.

Среди прочего, представители западных стран обсудили план по решению конфликта, предложенный властями Италии в конце мая. Представители Украины не принимают прямого участия в дискуссии, несмотря на заявления западных лидеров «ничего об Украине без Украины», сообщили собеседники телеканала.

Среди властей западных стран растет обеспокоенность, что конфликт может затянуться на годы, если Москва и Киев не придут к соглашению, сообщили собеседники CNN. При этом, по их словам, власти США не оказывали давления на Киев, чтобы там придерживались определенного плана и не подталкивали их к переговорам с Россией. Как подчеркнули в беседе с CNN два американских чиновника, в Вашингтоне на самом деле не поддерживают план, предложенный Римом.

Итальянский план урегулирования ситуации на Украине состоит из четырех этапов, писала газета La Repubblica. В первую очередь, Рим предложил обеспечить режим прекращения огня и начать процесс демилитаризации линии фронта под наблюдением ООН. Затем следует начать переговоры о статусе Украины, которые будут предполагать отказ от вступления страны в НАТО, но присоединение к Евросоюзу.

Третий этап заключается в двусторонних переговорах между Россией и Украиной по статусу Крыма и Донбасса, власти Италии предложили, чтобы «спорные территории» получили полную автономию с правом самостоятельного обеспечения собственной безопасности, однако суверенитетом над ними будет обладать при этом Украина. Четвертый пункт плана Италии предполагает многостороннее соглашение, в нем затронут вопросы разоружения и контроля за этим процессом, меры для укрепления доверия, писала газета. После выполнения этих фаз российские войска, по плану итальянских властей, покинут территорию Украины.

Власти Италии предложили создать международную группу, которая бы контролировала выполнение плана. Полный список ее членов пока не был определен, однако, по данным La Repubblica, в него войдут США, Китай, Германия, Франция, Турция, Канада, Польша, Израиль, Канада, Евросоюз и ООН.

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