МИД заявил о давлении Запада на Сербию из-за авиасообщения с Россией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 55,83 (-1,63) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 53,28 (-1,43) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:20
Германия повысила уровень режима предупреждения ЧС по газу Политика, 12:20
Черчесов опроверг информацию о переходе Дзюбы в «Ференцварош» Спорт, 12:14
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 12:12
Британцам дали 100 дней на трату последних бумажных банкнот в £20 и £50 Экономика, 12:06
МИД заявил о давлении Запада на Сербию из-за авиасообщения с Россией Политика, 12:05
Bloomberg узнал о «жестких предложениях» Катара для замены газа из России Экономика, 12:02
Хакеры «патриотической» группы Conti слили данные более 800 компаний Технологии и медиа, 12:00
Барриос вернулся в «Зенит» на фоне сообщений о планах заморозить контракт Спорт, 11:58
Привет, Изаура: что ждет онлайн-кинотеатры после ухода западных мейджоров Pro, 11:52
Что нужно знать о сердце после 30 Стиль, 11:49
Роналду пообещал возместить ущерб из-за разрушенного его суперкаром сарая Спорт, 11:47
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:45
Первая помощь при инфаркте: что можно и нужно делать Стиль, 11:41

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

МИД заявил о давлении Запада на Сербию из-за авиасообщения с Россией

Москва хотела бы увеличить число рейсов между Россией и Сербией, но пока сложно дать прогноз из-за «нешуточного давления» западных стран на Белград, заявил директор четвертого Европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Из-за того, что Сербия не отказалась от авиасообщения с Россией, западные страны оказывают нешуточное давление на Белград, при этом Москва хотела бы нарастить число рейсов, заявил в интервью ТАСС директор четвертого Европейского департамента российского МИДа Юрий Пилипсон.

«На сегодняшний день прямые рейсы из Сербии в Россию — Москву и Санкт-Петербург — осуществляются национальным авиаперевозчиком Air Serbia», — сказал он, добавив, что пока сложно составить прогноз по увеличению рейсов из-за давления Запада.

Пилипсон также считает, что западные страны с помощью санкций пытаются нарушить авиасообщение между Россией и Турцией.

В МИДе допустили, что Запад хочет нарушить авиасообщение России и Турции
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

С конца февраля многие крупные российские авиакомпании приостановили выполнение международных рейсов после закрытия для них воздушного пространства ЕС и других государств, а также после санкций, из-за которых европейские лизинговые компании приостановили поставки в Россию самолетов и запчастей и стали задерживать уже предоставленные лайнеры в иностранных аэропортах.

В ответ Россия запретила авиакомпаниям из 36 стран использовать свое воздушное пространство, а отечественные компании начали переводить иностранные воздушные суда в российский реестр.

Россия с 9 апреля возобновила авиасообщение с 52 «дружественными странами», которое было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. С 3 мая в Сербии отменили все коронавирусные ограничения на въезд в страну.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему российский нефтегаз пока справляется с санкционным давлением
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда
Прогнозы
Pro
И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства
Статьи
Pro
Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов
Инструкции
Pro
Глава школы «Сколково»: «Эти шесть ошибок вредят корпоративной культуре»
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Синрин-йоку: чем современному человеку полезны прогулки по лесу
Инструкции

Сербия отказывается присоединиться к санкциям ЕС против России, в связи с чем ее критикуют другие страны союза. В то же время она присоединилась к резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей действия России на Украине.

Президент Сербии Александр Вучич в середине мая заявил, что Белград сталкивается с последствиями своей позиции в отношении санкций, в частности с отсутствием доступа к рынку капитала и трудностями в обслуживании кредитов. Несмотря на это, Сербия будет сопротивляться санкциям против России до последнего, говорил он. При этом Вучич подчеркивал, что позиция Сербии не является антизападной или русофобской, несмотря на окружение странами НАТО, Белград не считает такую политику действенной.

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович призывал Сербию перестать «сидеть на двух стульях» и определиться с позицией. Вучич также рассказывал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «четко и резко» просил его ввести санкции против России.

Авторы
Теги
Полина Мартынова
Сербия авиасообщение санкции

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Вучич заявил, что Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России
Политика
Лавров назвал немыслимым отказ пропустить его самолет в Сербию
Политика
Премьер Хорватии призвал Сербию «не сидеть на двух стульях» из-за России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter