МИД заявил о давлении Запада на Сербию из-за авиасообщения с Россией

Москва хотела бы увеличить число рейсов между Россией и Сербией, но пока сложно дать прогноз из-за «нешуточного давления» западных стран на Белград, заявил директор четвертого Европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Из-за того, что Сербия не отказалась от авиасообщения с Россией, западные страны оказывают нешуточное давление на Белград, при этом Москва хотела бы нарастить число рейсов, заявил в интервью ТАСС директор четвертого Европейского департамента российского МИДа Юрий Пилипсон.

«На сегодняшний день прямые рейсы из Сербии в Россию — Москву и Санкт-Петербург — осуществляются национальным авиаперевозчиком Air Serbia», — сказал он, добавив, что пока сложно составить прогноз по увеличению рейсов из-за давления Запада.

Пилипсон также считает, что западные страны с помощью санкций пытаются нарушить авиасообщение между Россией и Турцией.

С конца февраля многие крупные российские авиакомпании приостановили выполнение международных рейсов после закрытия для них воздушного пространства ЕС и других государств, а также после санкций, из-за которых европейские лизинговые компании приостановили поставки в Россию самолетов и запчастей и стали задерживать уже предоставленные лайнеры в иностранных аэропортах.

В ответ Россия запретила авиакомпаниям из 36 стран использовать свое воздушное пространство, а отечественные компании начали переводить иностранные воздушные суда в российский реестр.

Россия с 9 апреля возобновила авиасообщение с 52 «дружественными странами», которое было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. С 3 мая в Сербии отменили все коронавирусные ограничения на въезд в страну.

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Сербия отказывается присоединиться к санкциям ЕС против России, в связи с чем ее критикуют другие страны союза. В то же время она присоединилась к резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей действия России на Украине.

Президент Сербии Александр Вучич в середине мая заявил, что Белград сталкивается с последствиями своей позиции в отношении санкций, в частности с отсутствием доступа к рынку капитала и трудностями в обслуживании кредитов. Несмотря на это, Сербия будет сопротивляться санкциям против России до последнего, говорил он. При этом Вучич подчеркивал, что позиция Сербии не является антизападной или русофобской, несмотря на окружение странами НАТО, Белград не считает такую политику действенной.

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович призывал Сербию перестать «сидеть на двух стульях» и определиться с позицией. Вучич также рассказывал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «четко и резко» просил его ввести санкции против России.