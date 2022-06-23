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Политика ,  

В МИДе допустили, что Запад хочет нарушить авиасообщение России и Турции

Страны Запада посредством санкции стремятся нарушить российско-турецкое авиасообщение, заявил директор четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

«Приходится учитывать, что западные санкции среди прочего преследуют цель нарушить российско-турецкое авиационное сообщение. Поэтому профильные ведомства двух стран интенсивно работают, чтобы исключить любые риски и неудобства, которые могут возникнуть у наших туристов, отправляющихся в Турцию», — сказал Пилипсон.

Он отметил, что, несмотря на «жесткий внешний натиск», Турция продолжает сотрудничать с Россией в двусторонних делах, в первую очередь, в сфере туризма. «В целом удовлетворены обещаниями Анкары создать для россиян в Турции все условия для полноценного и безопасного отдыха, держим вопрос на приоритетном контроле», — добавил дипломат.

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Бизнес
Анталья, Турция

Материал дополняется

Теги
МИД Турция авиасообщение

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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