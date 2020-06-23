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Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг

Лукашенко заявил, что оппозиция, которая «уже написала на майках «Саша 3%» и говорила об «усатом таракане», ошибается насчет его рейтинга и ведет себя неэтично. Он отметил, что даже среди оппозиционеров наберет больший процент
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения страны на фоне грядущих выборов. Об этом он заявил на встрече с активистами в Бресте, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня их никто не решит, и [кроме] той власти, которая сегодня есть. Это вы «Саша 3%» уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой альтернативной компании [показал рукой на присутствующих] я и то больше трех наберу. Поэтому не надо нас дергать. И никогда не оскорбляйте», — заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что он еще президент Белоруссии и «ни в одной стране не позволено оскорблять людей». «Вусаты таракан» [«усатый таракан»], еще чего-то. <...> Я ведь никого из вас не оскорбил лично», — сказал он.

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Александр Лукашенко

Лукашенко также добавил, что «коррупционерам в стране делать нечего». «А если хотите разного рода жулье защитить — вы защищайте, но только не со мной», — отметил он.

«Меценат, картины привез державе. А на поверку что оказалось? Это их картины. А почему мы их сейчас вынуждены были прихватить? А потому, что они начали концы в воду прятать, начали вывозить деньги, картины. Когда мы в банк пошли, знаете что нашли в ячейках? Деньги — это не главное. Мы нашли флешки, жесткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева», — заявил Лукашенко.

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Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. ЦИК зарегистрировал инициативные группы в поддержку 15 кандидатов, в том числе самого Лукашенко, который занимает пост с 1994 года. Двое кандидатов уже заявили о выходе из гонки — это председатель оппозиционного движения «За Свободу» Юрий Губаревич и рок-музыкант Александр Таболич.

Другого кандидата и одного из главных соперников Лукашенко на грядущих президентских выборах, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико задержали 18 июня. Глава Комитета государственного контроля Иван Тертель заявил, что бизнесмен пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики по ранее совершенным преступлениям. Он назвал Бабарико «непосредственным организатором противоправной деятельности» и добавил, что его ведомство установило наличие отмывочных схем, с помощью которых крупные суммы денег выводились за рубеж.

Помимо Бабарико также был задержан его сын Эдуард, ему предъявлено обвинение. На время следствия отца и сына отправили за решетку.

Соперник Лукашенко — РБК: «Устрашение — малая часть того, что происходит»
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Виктор Бабарико

Сам Виктор Бабарико в интервью РБК происходящее называл «рейдерским захватом». «Это не просто кампания устрашения. <...> Это — рейдерский захват, причем со стороны государства, нарушающий не только внутреннее законодательство, но и международные договоры. Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня», — говорил он.

После задержания Бабарико в Белоруссии прошли акции протеста в форме пикетов для сбора подписей за кандидатов в президенты. По данным МВД страны, 19 июня, в последний день сбора подписей, было задержано около 270 участников пикетов. На активистов составили протоколы об административных правонарушениях.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Александр Лукашенко, выборы, Белоруссия
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