Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг

Лукашенко заявил, что оппозиция, которая «уже написала на майках «Саша 3%» и говорила об «усатом таракане», ошибается насчет его рейтинга и ведет себя неэтично. Он отметил, что даже среди оппозиционеров наберет больший процент

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения страны на фоне грядущих выборов. Об этом он заявил на встрече с активистами в Бресте, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня их никто не решит, и [кроме] той власти, которая сегодня есть. Это вы «Саша 3%» уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой альтернативной компании [показал рукой на присутствующих] я и то больше трех наберу. Поэтому не надо нас дергать. И никогда не оскорбляйте», — заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что он еще президент Белоруссии и «ни в одной стране не позволено оскорблять людей». «Вусаты таракан» [«усатый таракан»], еще чего-то. <...> Я ведь никого из вас не оскорбил лично», — сказал он.

Лукашенко также добавил, что «коррупционерам в стране делать нечего». «А если хотите разного рода жулье защитить — вы защищайте, но только не со мной», — отметил он.