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Выборы в Белоруссии ,  
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Лукашенко после ареста соперника заявил о «подрезании крыльев ворюгам»

Заявление об угрозе суверенитету и «уловках шарлатанов» Лукашенко сделал на фоне ареста своего главного соперника по президентской гонке Виктора Бабарико
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не поддаваться на уловки «шарлатанов» и заявил, что за время независимости властям удалось «подрезать крылья» ворам, благодаря чему страна не оказалась «на коленях». Этот тезис прозвучал во время его выступления в Бресте на памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны. Отчет о выступлении Лукашенко опубликован на сайте президента Белоруссии.

«Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях», — сказал Лукашенко.

«Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси — использовать что-то в политических целях», — добавил он.

Глава республики заверил, что не позволит силовым образом решать проблемы, которые надо решать на основании закона.

Лукашенко призвал не обращать внимание на то, что «нам там подпевают». «Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все», — призвал он.

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<p>Александр Лукашенко на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожжённых деревень Могилёвской области</p>

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…» — предупредил Лукашенко.

Один из главных соперников Лукашенко на предстоящих президентских выборах, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был задержан 18 июня. Глава Комитета государственного контроля Иван Тертель заявлял, что бизнесмен пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики по ранее совершенным преступлениям. Тертель называл Бабарико «непосредственным организатором противоправной деятельности». Он также добавлял, что его ведомство установило наличие отмывочных схем, с помощью которых крупные суммы денег выводились за границу. Бабарико на момент задержания был единственным кандидатом, кроме Лукашенко, который сдал в ЦИК положенное количество подписей.

Задержан также сын Бабарико Эдуард, ему предъявлено обвинение. Отец и сын на время следствия были отправлены за решетку.

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Еще до задержания Бабарико записал видеообращение, в котором предложил провести референдум по изменениям в Конституцию. «Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции Белоруссии и попробовать ее вернуть, взяв за образец Конституцию 1994 года», — сказал он и уточнил, что в старой Конституции было предусмотрено ограничение президентских сроков, разделение трех ветвей власти и «право народа на определение своей судьбы».

В Белоруссии прошли акции протеста в форме пикетов для сбора подписей за кандидатов в президенты. По данным МВД страны, 19 июня, в последний день сбора подписей, в разных городах страны были задержаны около 270 человек. На задержанных составили протоколы об административных правонарушениях. «В основном за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий», — заявили в ведомстве.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Белоруссия, выборы, Александр Лукашенко
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