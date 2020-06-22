Лукашенко после ареста соперника заявил о «подрезании крыльев ворюгам»

Заявление об угрозе суверенитету и «уловках шарлатанов» Лукашенко сделал на фоне ареста своего главного соперника по президентской гонке Виктора Бабарико

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не поддаваться на уловки «шарлатанов» и заявил, что за время независимости властям удалось «подрезать крылья» ворам, благодаря чему страна не оказалась «на коленях». Этот тезис прозвучал во время его выступления в Бресте на памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны. Отчет о выступлении Лукашенко опубликован на сайте президента Белоруссии.

«Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях», — сказал Лукашенко.

«Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси — использовать что-то в политических целях», — добавил он.

Глава республики заверил, что не позволит силовым образом решать проблемы, которые надо решать на основании закона.

Лукашенко призвал не обращать внимание на то, что «нам там подпевают». «Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все», — призвал он.