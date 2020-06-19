Два соперника Лукашенко снялись с выборов после задержания Бабарико

Лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич сказал, что с начала избирательной кампании в Белоруссии нарастали репрессии и в этой ситуации «не осталось ничего законного»

Юрий Губаревич (Фото: yury.hubarevich / Facebook)

Два потенциальных кандидата в президенты Белоруссии — глава движения «За свободу» Юрий Губаревич и музыкант Александр Таболич — отказались продолжать участие в избирательной кампании.

Выборы президента в стране назначены на 9 августа.

О том, что Губаревич снялся с выборов, сообщил портал TUT.by. «Я объявляю о своем выходе из президентской избирательной кампании из-за происходящего», — сказал Губаревич изданию.

Он пояснил, что это решение было предсказуемым, его команда использовала легальную возможность для проведения пикетов в Минске. «С начала президентской избирательной кампании 2020 года власти начали действовать нагло, грубо и жестоко. Репрессии возрастали с каждой неделей. Не осталось ничего законного», — сказал Губаревич.