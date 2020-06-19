Два соперника Лукашенко снялись с выборов после задержания Бабарико

Накануне в центре Минска прошел пикет в поддержку задержанного бизнесмена, бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, одного из главных соперников президента Александра Лукашенко на выборах, и его сына Эдуарда. Во время пикета можно было оставить подписи в поддержку других кандидатов в президенты (все другие массовые мероприятия запрещены Мингорисполкомом). Тогда Губаревич пояснял, что, участвуя в мероприятии, якобы посвященном сбору подписей, люди могут выразить поддержку задержанным. «С учетом сегодняшних реалий другие действия могут расценить как митинг. Мы не хотим, чтобы люди пострадали», — сказал Губаревич.
Еще один потенциальный кандидат в президенты, Александр Таболич, снялся с выборов из-за того, что не смог собрать необходимые для выдвижения 100 тыс. подписей. По его словам, он снимает свою кандидатуру «в пользу Белоруссии». Об этом сообщает портал «Белорусские новости».
Таболич сообщил, что некоторые кандидаты в президенты пытаются «понравиться со всех сторон» и забывают, что независимость и суверенитет Белоруссии «не могут быть предметом торга и ставиться под угрозу».
«В условиях, когда работа избирательных штабов кандидатов резко ограничена, начаты уголовные дела против Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, больше 40 их соратников задержаны, когда возбуждено несколько сотен административных дел за разрешенные пикеты по сбору подписей за кандидатов и десятки дел против журналистов, которые освещали эти события, нельзя рассчитывать на проведение равных и справедливых выборов», — отметил Таболич.
Ранее с выборов снялись глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и Наталья Кисель из Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8».
Скандал вокруг избирательной кампании Белоруссии разразился после того, как у бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка, который принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку, прошли обыски, а сами сотрудники были задержаны. Были возбуждены уголовные дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Позже в уголовных делах появились статьи о мошенничестве, хищении, получении и даче взятки.
Сам Бабарико объяснял произошедшее кампанией, направленной лично против него. «Устрашение — это малая часть того, что происходит», — сказал он в интервью РБК.