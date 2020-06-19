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Выборы в Белоруссии ,  
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Два соперника Лукашенко снялись с выборов после задержания Бабарико

Лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич сказал, что с начала избирательной кампании в Белоруссии нарастали репрессии и в этой ситуации «не осталось ничего законного»
Юрий Губаревич
Юрий Губаревич (Фото: yury.hubarevich / Facebook)

Два потенциальных кандидата в президенты Белоруссии — глава движения «За свободу» Юрий Губаревич и музыкант Александр Таболич — отказались продолжать участие в избирательной кампании.

Выборы президента в стране назначены на 9 августа.

О том, что Губаревич снялся с выборов, сообщил портал TUT.by. «Я объявляю о своем выходе из президентской избирательной кампании из-за происходящего», — сказал Губаревич изданию.

Он пояснил, что это решение было предсказуемым, его команда использовала легальную возможность для проведения пикетов в Минске. «С начала президентской избирательной кампании 2020 года власти начали действовать нагло, грубо и жестоко. Репрессии возрастали с каждой неделей. Не осталось ничего законного», — сказал Губаревич.

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Накануне в центре Минска прошел пикет в поддержку задержанного бизнесмена, бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, одного из главных соперников президента Александра Лукашенко на выборах, и его сына Эдуарда. Во время пикета можно было оставить подписи в поддержку других кандидатов в президенты (все другие массовые мероприятия запрещены Мингорисполкомом). Тогда Губаревич пояснял, что, участвуя в мероприятии, якобы посвященном сбору подписей, люди могут выразить поддержку задержанным. «С учетом сегодняшних реалий другие действия могут расценить как митинг. Мы не хотим, чтобы люди пострадали», — сказал Губаревич.

Еще один потенциальный кандидат в президенты, Александр Таболич, снялся с выборов из-за того, что не смог собрать необходимые для выдвижения 100 тыс. подписей. По его словам, он снимает свою кандидатуру «в пользу Белоруссии». Об этом сообщает портал «Белорусские новости».

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Таболич сообщил, что некоторые кандидаты в президенты пытаются «понравиться со всех сторон» и забывают, что независимость и суверенитет Белоруссии «не могут быть предметом торга и ставиться под угрозу».

«В условиях, когда работа избирательных штабов кандидатов резко ограничена, начаты уголовные дела против Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, больше 40 их соратников задержаны, когда возбуждено несколько сотен административных дел за разрешенные пикеты по сбору подписей за кандидатов и десятки дел против журналистов, которые освещали эти события, нельзя рассчитывать на проведение равных и справедливых выборов», — отметил Таболич.

Ранее с выборов снялись глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и Наталья Кисель из Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8».

Скандал вокруг избирательной кампании Белоруссии разразился после того, как у бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка, который принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку, прошли обыски, а сами сотрудники были задержаны. Были возбуждены уголовные дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Позже в уголовных делах появились статьи о мошенничестве, хищении, получении и даче взятки.

Сам Бабарико объяснял произошедшее кампанией, направленной лично против него. «Устрашение — это малая часть того, что происходит», — сказал он в интервью РБК.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Белоруссия, выборы
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