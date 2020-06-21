МВД Белоруссии сообщило о задержании 270 участников предвыборных пикетов

Задержания проходили 19 июня, в последний день, когда можно было проводить пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, а также в ночь на 20 июня. Большинство активистов были задержаны в Минске

Около 270 граждан были задержаны в различных городах Белоруссии после предвыборных пикетов. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на пресс-службу МВД.

В отношении задержанных составили протоколы об административных правонарушениях. «В основном за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что по закону участники массовых мероприятий обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все требования организаторов, а также сотрудников силовых ведомств. «Обращаемся к жителям и гостям нашей страны не нарушать правопорядок и не создавать конфликтные, провокационные ситуации», — добавили в МВД.

Как отмечает TUT.by, задержания проходили 19 июня. В этот день в Белоруссии прошли последние пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, а также акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании. Некоторые участники пикетов были задержаны в ночь на 20 июня, уточняет портал.