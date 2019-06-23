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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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СМИ узнали о поддержке советниками Трампа нанесения ударов по Ирану
Большинство советников американского президента выступали за агрессивные меры в отношении Ирана после инцидента с беспилотником, включая нанесение ударов. Трамп заявил, что его советники хотят втянуть США в войну, узнала WSJ
Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп пошел против большинства своих советников по нацбезопасности, решив не наносить удары по Ирану. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Эти люди хотят втянуть нас в войну, это так отвратительно», —сказал он одному из своих доверенных лиц. Глава государства отметил, что Соединенным Штатам не нужно больше войн.

Как отмечает издание, в разговорах с советниками Трамп выразил недовольство из-за потери дрона, поскольку его стоимость составляет не менее $130 млн. При этом он отметил, что избиратели более критически отреагировали на жертвы, чем на потерю средств. 

Политика
Трамп опроверг отмену приказа о ракетном ударе по Ирану

По данным издания, большинство советников Трампа выступали за агрессивные меры или авиаудары, а более осторожные шаги поддерживал председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, который, как пишет газета имеет большое влияние на президента. За нанесение ударов выступал, в частности, советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Ранее Трамп заявил, что не отменял указ о нанесении удара против Ирана, а лишь остановил его выполнение «в тот самый момент». По данным СМИ, в то время, когда глава государства приказал отозвать американские силы, самолеты ВВС США были уже в воздухе, готовые нанести удар по позициям иранских ПВО. Трамп также отмечал, что хотел бы сделать Иран «снова великим» и готов стать его «лучшим другом», если исламская республика откажется от ядерного оружия.

Политика
Трамп объяснил отмену удара по Ирану нежеланием убивать 150 человек

24 июня США введут дополнительные ограничительные меры против Ирана, объявил глава государства.

20 июня Иран уничтожил американский разведывательный беспилотник. По утверждению Тегерана, аппарат вошел в воздушное пространство страны, при этом американская сторона утверждает, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дональд Трамп, Иран, Безопасность, советник, Белый дом
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