СМИ узнали о поддержке советниками Трампа нанесения ударов по Ирану

Большинство советников американского президента выступали за агрессивные меры в отношении Ирана после инцидента с беспилотником, включая нанесение ударов. Трамп заявил, что его советники хотят втянуть США в войну, узнала WSJ

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Президент США Дональд Трамп пошел против большинства своих советников по нацбезопасности, решив не наносить удары по Ирану. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Эти люди хотят втянуть нас в войну, это так отвратительно», —сказал он одному из своих доверенных лиц. Глава государства отметил, что Соединенным Штатам не нужно больше войн.

Как отмечает издание, в разговорах с советниками Трамп выразил недовольство из-за потери дрона, поскольку его стоимость составляет не менее $130 млн. При этом он отметил, что избиратели более критически отреагировали на жертвы, чем на потерю средств.

По данным издания, большинство советников Трампа выступали за агрессивные меры или авиаудары, а более осторожные шаги поддерживал председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, который, как пишет газета имеет большое влияние на президента. За нанесение ударов выступал, в частности, советник по нацбезопасности Джон Болтон.