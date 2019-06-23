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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Трамп опроверг отмену приказа о ракетном ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял приказ о ракетном ударе по Ирану после уничтожения Исламской республикой американского беспилотника
Фото: Susan Walsh / AP

«Я никогда не отменял приказ об ударе против Ирана, как некорректно написали некоторые. Я просто остановил его выполнение в тот самый момент», - написал Трамп в своем Twitter.

Тем самым американский президент прокомментировал свое прежнее заявление о том, что в последний момент он принял решение не наносить удар по исламской республике в ответ на уничтожение американского беспилотника. 21 июня Трамп сообщил, что посчитал непропорциональным возможное убийство 150 человек из-за одного потерянного дрона.

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Трамп назвал мудрым отказ Ирана вместе с дроном атаковать самолет США

При этом Трамп заявил, что готов содействовать восстановлению величия Ирана, однако при этом не позволит Тегерану заполучить ядерное оружие.

Газета The New York Times ранее сообщала, что в момент приказа Трампа отозвать американские силы назад, самолеты ВВС США находились уже в воздухе, готовые нанести удар по позициям иранских ПВО.

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Трамп предложил сделать Иран «снова великим»

Об уничтожении иранской ракетой американского дрона стало известно 20 июня. По данным иранских военных, беспилотник был уничтожен после того, как вошел в воздушное пространство Ирана, власти США это отрицают.

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Иран, Дональд Трамп
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