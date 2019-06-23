Трамп опроверг отмену приказа о ракетном ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял приказ о ракетном ударе по Ирану после уничтожения Исламской республикой американского беспилотника

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«Я никогда не отменял приказ об ударе против Ирана, как некорректно написали некоторые. Я просто остановил его выполнение в тот самый момент», - написал Трамп в своем Twitter.

Тем самым американский президент прокомментировал свое прежнее заявление о том, что в последний момент он принял решение не наносить удар по исламской республике в ответ на уничтожение американского беспилотника. 21 июня Трамп сообщил, что посчитал непропорциональным возможное убийство 150 человек из-за одного потерянного дрона.

При этом Трамп заявил, что готов содействовать восстановлению величия Ирана, однако при этом не позволит Тегерану заполучить ядерное оружие.

Газета The New York Times ранее сообщала, что в момент приказа Трампа отозвать американские силы назад, самолеты ВВС США находились уже в воздухе, готовые нанести удар по позициям иранских ПВО.

Об уничтожении иранской ракетой американского дрона стало известно 20 июня. По данным иранских военных, беспилотник был уничтожен после того, как вошел в воздушное пространство Ирана, власти США это отрицают.



