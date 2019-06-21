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Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Harley-Davidson $41 (+15,43%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,75%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Политика ,  
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NYT сообщила об одобрении и отмене Трампом ударов США по Ирану
В четверг Иран сбил американский беспилотник. Ответный удар США планировали нанести в пятницу и президент Трамп уже одобрил его. Однако впоследствии глава государства отменил атаку, сообщает The New York Times
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Дональд Трамп в четверг, 20 июня, утвердил нанесение ударов по Ирану в ответ на сбитый американский дрон, но затем отозвал свое решение, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Сотрудники администрации Белого дома на условиях анонимности рассказали, что Трамп утвердил удар по ряду целей, включая радары и ракетные батареи. Когда пришел приказ об отмене, корабли уже были на позициях, а самолеты в воздухе, заявил один из собеседников NYT.

По данным издания, удар планировалось нанести рано утром чтобы минимизировать риски жертв среди гражданских лиц. Однако вскоре военные получили сообщение о том, что операция отменяется, по крайней мере временно.

В Белом доме и Пентагоне отказались от комментариев, в NYT отметили, что никто из представителей власти не просил издание не публиковать материал.

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Трамп усомнился в преднамеренности удара Ирана по беспилотнику США

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что ему удалось сбить американский беспилотник 20 июня. В КСИР заявили, что дрон был атакован как только вошел в воздушное пространство Ирана.Тегеран пожаловался в ООН на нарушение американским беспилотником воздушного пространства страны.

В Вашингтоне изначально заявляли, что в указанном Тегераном районе не было беспилотников, а позже сообщили, что дрон был сбит в международном пространстве. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан назвал случившееся «неспровоцированным нападением на объект наблюдения США».

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Пентагон опубликовал карту полета сбитого Ираном беспилотника США

Трамп посчитал данную атаку большой ошибкой Тегерана, а на вопрос о том, будут ли США в ответ наносить удары по Ирану ответил «вы скоро узнаете».

Позже президент США заявил, что допускает, что иранские военные могли атаковать беспилотник по ошибке. «Трудно поверить, что это было преднамеренно», — сказал он. Трамп отметил, что в данной ситуации никто не пострадал, так как речь идет о дроне. Если бы Иран сбил пилотируемый самолет события развивались бы иначе, добавил президент.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, Иран, атака
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