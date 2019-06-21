NYT сообщила об одобрении и отмене Трампом ударов США по Ирану

NYT сообщила об одобрении и отмене Трампом ударов США по Ирану

В четверг Иран сбил американский беспилотник. Ответный удар США планировали нанести в пятницу и президент Трамп уже одобрил его. Однако впоследствии глава государства отменил атаку, сообщает The New York Times

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Дональд Трамп в четверг, 20 июня, утвердил нанесение ударов по Ирану в ответ на сбитый американский дрон, но затем отозвал свое решение, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Сотрудники администрации Белого дома на условиях анонимности рассказали, что Трамп утвердил удар по ряду целей, включая радары и ракетные батареи. Когда пришел приказ об отмене, корабли уже были на позициях, а самолеты в воздухе, заявил один из собеседников NYT.

По данным издания, удар планировалось нанести рано утром чтобы минимизировать риски жертв среди гражданских лиц. Однако вскоре военные получили сообщение о том, что операция отменяется, по крайней мере временно.

В Белом доме и Пентагоне отказались от комментариев, в NYT отметили, что никто из представителей власти не просил издание не публиковать материал.