Силуанов раскрыл, чем ответит Россия на конфискацию активов в Европе

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия будет принимать зеркальные меры в случае ее конфискации активов в Европе, рассказал министр финансов Антон Силуанов в интервью «Россия-24».

«Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых «С», это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — сказал он.

Министр финансов уточнил, что стоимость активов на счетах типа «C» — это «цифры не маленькие».

На счетах типа «С» хранятся: выплаты в рублях по облигациям федерального займа в отношении инвесторов из недружественных стран. В то же время выплаты по еврооблигациям вне зависимости от того, «дружественный» или «недружественный» нерезидент, получают все, кто заявил о своих требованиях.

выплаты по российским ценным бумагам в адрес нерезидентов. Иностранные инвесторы не могут проводить операции с ними — в конце февраля 2022 года ЦБ запретил брокерам исполнять поручения на такие сделки.

средства со счетов типа «С» могут быть потрачены на: уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, покупку ОФЗ. С них можно переводить деньги переводов на расчетные счета нерезидентов в рубях, предусмотренных разрешением.

по оценке аналитика Виктора Тунева, на счетах типа «С» в Национальном расчетном депозитарии (НРД) к середине марта 2023 года могло скопиться до 1 трлн руб. дивидендов и купонов, выплаченных инвесторам из недружественных стран

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