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Генпрокурор заявил о недостаточно объективной системе учета иностранцев

Краснов: учет иностранцев не дает объективной картины о местах их нахождения
Игорь Краснов признал, что сохраняются проблемы фиктивной выдачи сертификатов о владении русским языком, а приезжие уклоняются от дактилоскопической регистрации. В 2023 году число осужденных в России иностранцев выросло на 2,6%
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В России пока остается недостаточно эффективная система учета иностранцев, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на коллегии, посвященной состоянию законности в сфере противодействия экстремизму, терроризму и незаконной миграции.

«Учет иностранных граждан по-прежнему не дает объективной картины о месте их нахождения и роде занятий. Сохраняются проблемы фиктивной выдачи сертификатов о владении русским языком, уклонения приезжих от дактилоскопической регистрации и фотосъемки», — сказал глава ведомства.

, несмотря на принимаемые МВД меры, проживание мигрантов и их адаптация «вызывают тревогу у наших граждан, а происшествия с их участием — значительный резонанс».

Из статистики Судебного департамента Верховного суда следует, что в 2023 году число иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных судом первой инстанции по уголовным делам, выросло на 2,6%, до 22,3 тыс. человек. Большинство из них были осуждены по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов (ст. 327 УК).

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, у Краснова были претензии также к качеству надзорных проверок в региональных и муниципальных органах власти. По его словам, они часто сводятся только к выявлению наличия программ профилактики экстремизма и достаточности их финансирования.

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Михаил Ходорковский и Платон Лебедев (слева направо)

В качестве негативного факта Краснов назвал повсеместное игнорирование сигналов государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.

«Из 1,5 тыс. сообщений реакция последовала лишь в 30% случаев», — уточнил он.

Краснов назвал важным фактором межэтнического согласия и профилактики преступлений надлежащий миграционный контроль, который исключает возможность злоупотребления иностранцами правовым статусом для проживания в стране.

16 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что задержка с созданием специального органа, который занимался бы миграционной политикой, может быть связана с борьбой двух точек зрения — правительства и МВД. Президент Владимир Путин говорил о необходимости создания специального органа по вопросами миграции еще в декабре.

В 1992–2016 годах в России существовала Федеральная миграционная служба (ФМС), с 2012 года она напрямую подчиналась правительству. В 2016 году глава государства упразднил ФМС, а ее полномочия были переданы Главному управлению по вопросам миграции МВД.

В начале апреля МВД объявило о разработке масштабного законопроекта, который ужесточает контроль за въездом, пребыванием в России и выездом мигрантов.

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