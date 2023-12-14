Путин выступил за создание специального органа по делам мигрантов

В России, по разным подсчетам, свыше 10 млн мигрантов, сказал Путин. По его словам, не следует игнорировать интересы коренного населения страны, но и для мигрантов нужно создавать «нормальные человеческие условия»

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Рынок труда в России испытывает потребность в рабочей силе, однако это не значит, что власти могут игнорировать интересы коренного населения страны, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. Трансляцию вел РБК.

В России, по разным подсчетам, свыше 10 млн трудовых мигрантов, сказал президент. Уровень безработицы находится на уровне 2,9%, «то есть ее нет почти», а потребности на рынке труда есть, добавил Путин.

«Привлекать нужно? Нужно. Но в первую очередь мы заинтересованы в высококвалифицированной рабочей силе», — подчеркнул он.

В вопросе миграции он призвал работать с властями государств, откуда мигранты приезжают, и заниматься улучшением условий для прибывающих в страну рабочих. По словам Путина, нужен специальный орган, который занимался бы вопросами миграции и «своевременно находил решение по каждому аспекту этой проблемы».

«Прежде всего нужно руководствоваться интересами местного населения, граждан Российской Федерации», — указал он.

В то же время Путин заявил, что для мигрантов нужно создавать «нормальные человеческие условия».

«Вот здесь я видел <…> вопрос: сколько мы денег будем тратить на решение социальных вопросов членов семей мигрантов? Да, конечно, я понимаю чувствительность этого вопроса, но разве будет лучше, если мы вообще бросим этих людей, этих детей, жен мигрантов? Во что это превратится? Нам лучше влиять на них. Да, и здесь не все так просто, не черное и не белое. В некоторых школах у нас там детей мигрантов больше, чем местных граждан. Заранее нужно решать эти вопросы, надо их готовить, надо с ними работать», — отметил он.

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Путин ранее говорил, что готовить трудовых мигрантов к жизни в России следует заранее. По его словам, другие страны, в том числе Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, согласны с этим. Президент также говорил, что все мигранты должны уважать российские обычаи и традиции, знать и соблюдать законы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, опубликованным в августе, почти половина россиян (47%) считают трудовую миграцию положительным для России явлением. С 2008 года показатель вырос втрое. В то же время обратного мнения придерживаются 40%, что в два раза меньше, чем в 2013 году (тогда показатель составлял 74%).