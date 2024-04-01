Как МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами

МВД считает необходимым создать цифровой профиль мигрантов, выдавать им единый документ и иметь возможность ограничивать их права при правонарушениях. Опрошенные РБК эксперты назвали многие меры логичными, а их внедрение затратным

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Какие меры предложены

Министерство внутренних дел закончило разработку и внесло на рассмотрение правительства проект федерального закона об условиях въезда, выезда и пребывания в России иностранных лиц и лиц без гражданства, сообщила в понедельник, 1 апреля, официальный представитель ведомства Ирина Волк. Текст законопроекта пока не опубликован. Его основные положения Волк раскрыла в своем сообщении. О том, что министерство ведет работу над законопроектом, стало известно в ноябре 2023 года.

МВД считает необходимым снимать отпечатки пальцев и фотографировать всех прибывающих в страну иностранцев. Сейчас дактилоскопия и фотографирование обязательны для иностранцев, которые приезжают в Россию работать, и для тех, кто планирует остаться более чем на 90 дней. Процедуры надо пройти в течение 30 дней с момента въезда либо при обращении за патентом или при оформлении разрешения на работу. Сдать биометрические данные можно будет заранее в представительствах МВД, говорится в пояснении Волк. На сайте ведомства указано, что такие представительства есть в 30 странах, в частности в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Молдавии, Турции, Китае и Белоруссии.

Министерство также предлагает изменить срок допустимого временного пребывания, в течение которого граждане других государств могут находиться в России, — с 90 дней в течение полугода на 90 дней в течение года.

Для усиления учета и контроля за пребыванием мигрантов в стране ведомство хочет создать цифровой профиль иностранца, в котором будут собраны сведения, содержащиеся в системах государственных органов и организаций. Связаны все данные должны быть «единым уникальным идентификатором».

Для удостоверения личности иностранца в России МВД предлагает ввести единый документ. По замыслу, он должен заменить все выдаваемые сегодня миграционные документы, которые подтверждают право проживания и работы в России.

Также должны быть созданы отдельные реестры работодателей и иностранных работников. Работодатель, включенный в реестр, сможет привлекать к выполнению работ мигранта, имеющего право на работу в России и числящегося в реестре.

В отношении нарушителей законодательства МВД разработало несколько видов штрафных мер. В частности, министерство предлагает ввести режим контролируемого пребывания в отношении тех, кто незаконно находится в России, а также тех, кому запрещен выезд из страны. В ноябре, когда ТАСС писал о некоторых положениях готовящегося законопроекта, среди возможных ограничений назывались запрет на регистрацию юрлиц и ИП, на покупку и регистрацию машин, ограничение в вождении машины, возможность отказа в открытии банковских счетов, переводе денег, заключении брака и так далее.

Для правонарушителей МВД считает необходимым предусмотреть возможность высылки или ограничения на въезд. Высылка может быть назначена как судом, так и органами госвласти во внесудебном порядке «в качестве меры государственного принуждения».

В законопроекте также предусмотрено так называемое соглашение о лояльности, сообщила Ирина Волк: в случае нарушения российского законодательства с согласия иностранца могут быть ограничены его права.

Законопроект, по словам Волк, позволит органам власти и гражданам «иметь возможность в режиме реального времени получить электронное подтверждение законности пребывания иностранцев в России», а подтверждение «будет являться основанием для предоставления таким гражданам государственных и коммерческих услуг», в частности оно будет необходимо для регистрации прав на недвижимость, брака, рождения ребенка, зачисления в вузы, колледжи, школы.

Как сдача биометрии и цифровой профиль повлияют на мигрантов

Идея со сдачей биометрии может оказаться полезной, поскольку на практике многие мигранты, которых депортировали из России, возвращаются, сменив паспортные данные, а обязательная сдача биометрии закроет им такую возможность, сказал РБК профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Директор информационно-аналитического центра «Прогноз», эксперт в области миграционных процессов Юрий Московский отмечает, что фотографирование, дактилоскопию и получение других биометрических данных давно предлагается сделать обязательным для всех иностранцев на въезде, однако вопрос в том, хватит ли на это средств и организационного ресурса.

Дактилоскопия не дает стопроцентной гарантии, уверена правозащитница, председатель комитета «Гражданское содействие» (признан Минюстом иноагентом) Светлана Ганнушкина (признана Минюстом иноагентом). «У нас был пример, когда человека лишили вида на жительство в России из-за того, что вдруг обнаружилось, что его отпечатки пальцев есть в базе как принадлежащие какому-то нарушителю. Видимо, рисунки так мало отличались, что этого не улавливала экспертиза, пришлось делать дополнительные экспертизы», — рассказала председатель «Гражданского содействия».

На поток туристов в Россию введение таких правил не повлияет — маловероятно, что кого-то из них испугает дактилоскопия и фотографирование при въезде, учитывая, что, например, для получения шенгенской визы также надо сдавать биометрию, полагает Сафонов.

Создание цифрового профиля мигрантов также выглядит логичной мерой, полагает Сафонов: «Будет видно, работает человек или нет, где работает, возникали ли у него проблемы с соблюдением законодательства. Это будет упрощать процедуру его проверки и позволит принимать решение по конкретному человеку более осознанно, с меньшими издержками, например, при решении вопросов о депортации в суде». Кроме того, такой профиль поможет мигранту, получившему заболевание или травму на работе, доказать, что он работал в этом месте, продолжает эксперт. Сафонов напоминает, что у россиян есть аналогичные цифровые профили на «Госуслугах», где аккумулируется информация из разных ведомств.

«Непонятно, будут ли [в этом профиле] какие-то дополнительные данные к тем, что уже сейчас содержатся в базах данных МВД, — говорит Юрий Московский. — Сейчас у сотрудников полиции есть информация о том, законно или незаконно человек пребывает в стране, имеет ли он регистрацию». Эксперт также подчеркивает, что цифровой профиль не поможет решить проблему с тем, что большая часть иностранцев живет не по месту регистрации.

Глава таджикской диаспоры «Сомон» и ассоциации «Дом народов Урала» Фарух Мирзоев считает, что для мигранта иметь один документ вместо нескольких будет удобно. «Самое главное в миграционной политике — это легализация и контроль за осуществлением деятельности. Мы всегда говорили о том, чтобы [процедуры] упростили максимально, потому что легализованный мигрант — это человек, который находится в законном пространстве Российской Федерации, ему нечего скрывать, — пояснил РБК Мирзоев. — И если у человека будет цифровой профиль, то контролировать его проще будет. Это упростит намного жизнь».

При этом он отмечает, что механизм регистрации пока не до конца разработан. «Надо создавать социальное жилье, где они будут зарегистрированы, но контролировать это через электронные/цифровые документы», — поясняет Мирзоев.

Инициатива по созданию реестров работодателей и иностранных работников пока выглядит не очень понятной: в первую очередь неясно, будет ли это касаться физлиц, которые захотят нанять рабочих для разовых работ, например, на даче, обращает внимание Александр Сафонов.

Необходимость новеллы о высылке и нежелательности въезда вызывает вопросы, поскольку в России уже действует механизм депортации, говорит Сафонов. По его мнению, также пока непонятно, как будет работать соглашение о лояльности — нужно четко прописать, какие нарушения повлекут за собой ограничения в правах, полагает он.

Юрий Московский подчеркивает, что внесудебные наказания правонарушителей должны быть сведены к минимуму. «Они должны быть внятны и понятны, иначе неизбежны произвол и коррупция, которые в итоге затронут и российских граждан», — сказал эксперт. «Правовая система нормально работает не там, где она жесткая, а там, где нарушения неизбежно влекут за собой определенные меры. Наказание страшно своей неотвратимостью, а не жесткостью», — соглашается Ганнушкина.