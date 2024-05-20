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Политика ,  
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Генпрокуратура решила изъять деньги со счетов Ходорковского и Лебедева

Генпрокуратура потребовала изъять деньги со счетов Ходорковского и Лебедева
Прокуроров заинтересовали принадлежащие Ходорковскому и Лебедеву около 1 млрд руб. и $2 млн, которые хранятся на счетах банка «Траст». В деле также фигурирует Сибирская лизинговая компания, подробности претензий пока неизвестны
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев (слева направо)
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев (слева направо) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Генпрокуратура через суд потребовала обратить в доход государства деньги со счетов основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом) и экс-главы «Менатепа» Платона Лебедева, сообщают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Деньги находятся на счетах банка «Траст».

Речь идет о 986 млн руб. и $1,8 млн.

Дело поступило в суд начале месяца, на 27 мая по нему назначена беседа. Помимо двух мужчин ответчиком указана Сибирская лизинговая компания.

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Михаил Ходорковский (признан иноагентом)

Ходорковский и Лебедев были фигурантами дела ЮКОСа. В 2005 году они получили по девять лет колонии по обвинению в уклонении от уплаты налогов с организаций и с физических лиц, а также в хищении чужого имущества, подделке документов, присвоении или растрате чужого имущества организованной группой в крупном размере. Позднее их сроки сократили, но предъявили новые обвинения.

Ходорковского помиловал президент в 2013 году, после чего он покинул Россию. Лебедев вышел из колонии в январе 2014 года после сокращения срока президиумом Верховного суда.

В 2002 году, когда Ходорковский занимал должность председателя правления ЮКОСа, его состояние оценивалось в $7,2 млрд. Fortune назвал его богатейшим миллиардером неамериканского происхождения в возрасте до 40 лет. С учетом американских миллиардеров он оказался бы на втором месте — после основателя Dell Майкла Делла, чье состояние Fortune тогда оценил в $16,5 млрд.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Михаил Ходорковский Платон Лебедев конфискация имущества Генпрокуратура

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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