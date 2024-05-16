В Думе объяснили задержку с созданием ведомства по миграционной политике

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Задержка с созданием специального органа, который занимался бы миграционной политикой, может быть связана с борьбой двух точек зрения — МВД и правительства — на то, как он должен функционировать, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин во время пресс-конференции в четверг в Москве, сообщил корреспондент РБК.

О необходимости создания органа, который бы занимался вопросами миграции, в декабре во время прямой линии сказал президент Владимир Путин.

Затулин, выступая на пресс-конференции, пояснил, что «были высокие шансы» на появление такого органа во время переутверждения состава правительства после инаугурации президента, однако этого не произошло. «Я так понимаю, борются две точки зрения: одна, что должно быть самостоятельное министерство с подчиненностью премьеру или даже президенту, причем не просто по делам миграции, а по делам миграции и национальной политики <…>. А с другой стороны есть точка зрения МВД, о том, что нельзя отдавать миграцию сегодня из ведома МВД, и в лучшем случае они согласны на восстановление чего-то вроде Федеральной миграционной службы в рамках МВД», — пояснил депутат.

По его мнению, новый орган необходим, поскольку МВД, в чьем ведении сейчас находится миграция, выполняет задачи, связанные с правоохранительной деятельностью, а другие аспекты миграционной политики, например, социально-экономический, национальный и социально-культурный, ведомством не реализуются.

Затулин считает необходимым создать Департамент миграционной политики в составе правительства, а также повысить статус существующего сейчас Главного управления по делам миграции МВД до Федеральной миграционной службы, оставив ее при этом при министерстве. «Кураторство над всей миграционной политикой должен взять на себя или сам председатель правительства или тот из его заместителей, для которого оно не окажется второстепенным поручением», — предлагает депутат.

Кроме того, необходимо разработать и утвердить госпрограмму «Миграция и репатриация» с отражением ее в структуре бюджета, убежден он.

В 1992 — 2016 годах в России существовала Федеральная миграционная служба. С 2012 года служба напрямую подчинялось правительству. В 2016 году президент упразднил ФМС, а ее полномочия передали Главному управлению по вопросам миграции МВД России.

Рассуждая во время прямой линии о том, как в России должна реализовываться миграционная политика, Путин пояснял, что прежде всего нужно руководствоваться интересами граждан Российской Федерации. При этом для мигрантов нужно создавать «нормальные человеческие условия», отмечал президент.

В начале апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что власти начали обсуждать создание отдельного ведомства, ответственного за межнациональную и миграционную политику. Предполагалось, что оно будет напрямую подчиняться президенту.

Тогда же, в начале апреля, МВД объявило, что разработало масштабный законопроект, ужесточающий контроль за въездом, пребыванием в России и выездом мигрантов. Пока документ не был внесен в Госдуму и не был опубликован полностью.