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Вучич допустил переговоры о вступлении Украины в ЕС этим летом

Президент Сербии Вучич: в июне могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС
Вучич отметил, что в июне могут стартовать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, заявил сербский лидер, США формируют в регионе блок под своей эгидой из Украины, Польши и стран Балтии
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Ognen Teofilovski / Reuters)

Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в июне на фоне сложностей на поле боя и из-за желания Киева получить «больший импульс» на европейском пути, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал Pink.

«Я думаю, что будут приняты решения о срочном начале переговоров и вступлении в ЕС, потому что начинается конкуренция за [пост] главы НАТО, а США создают специальный блок, который не мал, это будут Польша, Прибалтика и Украина», — сказал он.

По его словам, это будет «могущественный» блок, поскольку эти страны больше Франции по площади (а она крупнейшая страна ЕС) и они будут управляться «под эгидой» США. Произойдет «изменение политической карты» Европы, отметил сербский лидер.

Белград, указал президент, будет развивать более тесные связи с Будапештом, который во многих вопросах занимает пророссийскую позицию. По словам Вучича, сближение с Венгрией может позитивно повлиять на отношения Сербии и Евросоюза, хотя санкции против России и вопрос с Косово останутся «ограничивающими факторами».

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз сразу после начала российской спецоперации. Уже в июне прошлого года на саммите ЕС было объявлено, что Киев получил статус кандидата на вступление в союз. Президент страны Владимир Зеленский сравнил это событие с покорением Эвереста (8848 м) и отметил, что Украина уже будто преодолела 7 тыс. км и ей осталось подняться на 1848 м.

Глава МИД России Сергей Лавров предрек в июле прошлого года, что Украина станет «вечным кандидатом» в Евросоюз. Экономических преимуществ вступление в союз ей не принесет, однако последуют «требования полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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