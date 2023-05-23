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В Европе допустили получение Украиной западных истребителей к осени

Politico: Украина может получить истребители F-16 к осени
Если наступление Украины провалится или не будут удовлетворены ее потребности, США спокойнее отнесутся к идее передать украинской армии истребители F-16, считает европейский дипломат, с которым поговорило Politico
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Alex Brandon / Getty Images)

Украинская армия может получить американские истребители F-16 к осени, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

США более спокойно отнесутся к идее отправки Украине истребителей F-16, если ВСУ не достигнут значительных успехов в результате ближайшего наступления либо если западные страны не смогут удовлетворить основные потребности Киева в технике и решат проблему поставкой самолетов, считает один из европейских дипломатов.

Военное командование Украины называло те же сроки. «Я предполагаю, что в конце сентября — начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины», — говорил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Разрешение американских властей на поставки странами Европы истребителей Украине было не спонтанным, а результатом переговоров и дискуссий, которые длились несколько недель, выяснило Politico. Чиновники Белого дома стали рассматривать этот вопрос с ноября, обсуждая в ключе не «если», а «когда». Пентагон, к чьему мнению прислушиваются в таких вопросах, при этом опасался возможности эскалации со стороны России в случае передачи истребителей; но госсекретарь Энтони Блинкен сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить президента Джо Байдена начать процесс.

В частности, Блинкен напомнил Байдену, что Россия редко выходит за рамки риторики, даже несмотря на поставки Западом нового вооружения Украине. Кроме того, говорил он, даже если конфликт между Москвой и Киевом прекратится, Россия все равно будет представлять угрозу для Украины в обозримом будущем.

О роли Блинкена писала и The Washington Post. Источники газеты рассказали, что госсекретарь был также тем, кто продавил решение по поставкам западных танков зимой. По их словам, другими факторами стали давление со стороны конгресса США, союзников по НАТО и украинского президента Владимира Зеленского.

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Москва критикует поставки вооружений. Кремль видел признаки эскалации из-за поставок западных танков, рост напряженности там связывают с «продолжением дискуссии теперь уже по авиационному компоненту». Российские власти видят в поставках вооружений украинской армии признаки прямого участия западных государств в конфликте.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
F-16 истребители Украина
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