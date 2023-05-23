Страны ЕС выставили Брюсселю счет на €10 млрд за оружие для Украины

Боррель напомнил, что ситуация повторилась: сначала западные страны неохотно обсуждают требования Украины, а затем принимается положительное решение по передаче танков или истребителей, чтобы Киев продолжал оборону

Истребитель F-16 (Фото: By Usaf / Getty Images)

Европейские страны запросили у руководства ЕС €10 млрд в качестве компенсаций за поставленное Украине вооружение, сообщил замглавы Еврокомисии, глава дипломатии союза Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что это «значительно больше, чем ожидалось». «Получив €3,6 млрд от Европейского фонда мира, мы выделили €10 млрд на военную поддержку. И эта военная поддержка должна продолжаться», — добавил Боррель.

Дипломат выразил удовлетворение согласием стран Европы начать тренировки украинских летчиков на истребителях F-16, поскольку процесс хоть и займет время, но «чем скорее, тем лучше». Он считает, что ситуация повторилась: «Мы обсуждаем, в начале все неохотно, а в итоге — с [танками] Leopard, с F-16 — принимается решение предоставить эту военную поддержку, потому что это абсолютно необходимо для того, чтобы украинцы продолжали самооборону».

Боррель добавил, что обучение уже началось в Польше и других странах.

Евросоюз взял на себя обязательство по компенсации военной поддержки со стороны стран-членов в адрес украинской армии. «Мы постараемся поддерживать [ВСУ] как можем, столько, сколько нужно. Предоставляем оружие. Мы финансируем оружие из всех государств-членов, а также предоставляем ноу-хау в военной сфере», — рассказывал Боррель.

К концу прошлого месяца Украина получила от европейских партнеров оружия более чем на €13 млрд, более 1 тыс. ракет и боеприпасов. Кроме того, партнеры планируют подготовить 30 тыс. украинских военных, эта цель выполнена уже наполовину.

В Кремле неоднократно критиковали поставки западных вооружений Киеву. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие поставки показывают все бóльшую вовлеченность западных стран в конфликт и ведут к эскалации, делая конфликт более болезненным для Украины. При этом передача вооружений Украине не изменит плана, по которому Россия намерена добиться целей в рамках спецоперации, добавил он.