Bloomberg узнал о давлении России на Индию из-за черного списка FATF

В черном списке FATF — Иран, КНДР и Мьянма. Добавить туда Россию требует Киев, что грозит усиленным надзором со стороны финансовых организаций. Россия попросила Индию помешать этому, чтобы сохранить контракты по обороне и АЭС

Готовый реактор для АЭС Куданкулам (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Москва предупредила Индию о «каскаде непредсказуемых и негативных последствий» для сотрудничества в оборонной, энергетической и транспортной сферах, если Россия будет включена в черный список Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники и оказавшиеся у редакции документы.

По данным издания, «российское государственное агентство» призвало индийских коллег «во всеуслышание» сопротивляться любым мерам со стороны Украины по внесению России в черный список, отметив, что даже попадание в серый список сулит проблемы. Кроме того, высокопоставленные чиновники обращались к коллегам в правительствах других стран-партнеров с просьбой возразить против таких мер, рассказали собеседники Bloomberg.

В случае с Индией российская сторона перечислила несколько проектов, которые могут оказаться под угрозой:

поставки российского вооружения и военной техники в Индию, а также техническое сотрудничество в оборонной сфере;

сотрудничество «Роснефти» и индийской нефтегазовой компании Nayara Energy;

совместные авиационные проекты двух стран, представленные в феврале на выставке Aero India 2023;

энергетическое и технологическое сотрудничество по индийской АЭС «Куданкулам»;

договор «РЖД Логистики» и Container Corporation of India о перевозке грузов в рамках развития коридора Север — Юг.

Российская сторона отметила «особый авторитет» Индии в FATF и выразила сожаление отсутствием у Нью-Дели возражений против приостановки участия Москвы. В документах не говорилось, какой была реакция Индии.

FATF учредили США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Европейская комиссия в июле 1989 года для реагирования на угрозы отмывания денег. В октябре 2001 года группа расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012 года — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения. Сейчас членами FATF являются 37 стран и две международные организации.

Украина после начала военной операции России требовала исключить ее из FATF. Организация летом 2022 года лишила Россию руководящих и консультативных функций из-за проведения военных действий на Украине, участие в проектах было приостановлено, однако тогда та осталась членом FATF.

Но в феврале этого года в связи с принятой резолюцией Генассамблеи ООН, требующей, чтобы Россия «полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины», было приостановлено и членство России. «Это первый случай отстранения члена FATF. Россия фактически исключена из этой организации», — отметил президент FATF Раджа Кумар. Украинская сторона одобрила решение, но назвала меру недостаточной и призвала к внесению России в черный список.

Сейчас в черном списке FATF находятся Северная Корея, Иран и Мьянма. Добавление в этот перечень грозит увеличением изоляции экономики, так как банки и инвестиционные дома и компании по обработке платежей будут обязаны проводить усиленный надзор за операциями и в серьезных случаях принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы, объясняет Bloomberg.

Россия критиковала приостановку своих функций в FATF. Росфинмониторинг назвал решение организации политическим, а посол в США Анатолий Антонов счел, что это «фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия «отмыванию». «Приостановка участия России в FATF выгодна западным странам и прежде всего США», — уверены в Совфеде.