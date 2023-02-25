Клишас счел приостановку участия России в ФАТФ выгодной для США

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Приостановка участия России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) ослабит контроль за финансированием терроризма, что играет на руку США, «использующих террористов по всему миру». Об этом в своем телеграм-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.



«Приостановка участия России в ФАТФ выгодна западным странам и прежде всего США. НАТО давно использует террористов по всему миру для решения своих геополитических задач и ослабление контроля за финансированием терроризма играет на руку американским планам», — написал он.

Россия является участником ФАТФ с 2003 года. Однако 24 февраля текущего года группа приостановила членство Москвы в связи с принятой резолюцией Генассамблеи ООН, требующей вывода российских войск с территории Украины. В ФАТФ заявили, что действия России противоречат основным принципам организации.

ФАТФ была учреждена США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой и Европейской комиссией в июле 1989 года в целях реагирования на угрозы отмывания денег. В октябре 2001-го группа расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012 года — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения. Россия была принята в постоянные члены ФАТФ в июне 2003 года. После приостановки ее участия членами ФАТФ остались 37 стран.

В Росфинмониторинге назвали решение ФАТФ по приостановке членства России политическим и идущим вразрез с целями группы по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. При этом в ведомстве указали, что это не влечет никаких ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.

Посол России в США Анатолий Антонов сравнил решение организации опасным шагом, который «фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия «отмыванию» денег». «Получается, что любого члена ФАТФ в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона можно «выдавить» из Организации, лишив возможности вносить полезный вклад в коллективные усилия по обеспечению международной безопасности», — отметил Антонов, назвав решение ФАТФ политизированным, непрофессиональным и безответственным.