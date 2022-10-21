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FATF запретила России участвовать в своих проектах

FATF ввела новые ограничения на участие России, предупредила о рисках обхода санкций
Международная группа по борьбе с отмыванием средств продолжает накладывать на Россию новые ограничения. Москва остается членом организации, но к ее исключению призывает Киев

Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввела новые ограничения на участие в своей работе России, предупредила о рисках обхода санкций, решение принято на пленарной сессии 20-21 октября.

«Действия России продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы. С учетом продолжающихся действий России, ФАТФ приняла решение наложить дополнительные ограничения на страну, в том числе запретив ей участвовать в текущих и будущих проектах организации. России также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов, аналогичных FATF, в качестве члена организации», — говорится в решении.

FATF была учреждена США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой и Европейской комиссией в июле 1989 года в целях реагирования на угрозы отмывания денег. В октябре 2001-го группа расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012 года — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения. Сейчас членами FATF являются 37 стран и две международные организации.

Россия была принята в постоянные члены FATF в июне 2003 года.

FATF намерена следить за ситуацией, вопрос о снятии или изменении ограничений в отношении России будет рассматриваться на каждом новом пленарном заседании организации. Также организация проинформирует все юрисдикции о рисках, возникающих при попытках обхода санкций против России.

После начала военных действий на Украине глава МИД страны Дмитрий Кулеба выступил с предложением об исключении России из FATF. Этот вопрос рассматривался на уровне организации, однако в итоге членство Россия сохранила. Представители Росфинмониторинга предупредили FATF, что в случае исключения страны возникнет «риске нарушения баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».

Вместо исключения на Россию наложили ряд ограничений в рамках организации. В июне Москве было запрещено исполнять руководящие и консультативные функции.

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В октябре к исключению России из организации вновь призвала международная экспертная группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности и экс-посол в России Майкл Макфол (группа Макфола-Ермака). «Если Россия будет исключена из FATF, она потеряет возможность влиять на новые правила борьбы с отмыванием денег с помощью новых финансовых технологий (таких, как виртуальные активы и NFT)», — аргументировали такое решение участники группы. Кроме того, полагают они, внесение России в черный список FATF уменьшит прямые иностранные инвестиции, ускорит отток капитала и осложнит поиск инструментов обхода санкций.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
FATF обход санкций Украина
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