FATF ограничила полномочия России в организации

Россия больше не сможет исполнять руководящие или консультативные функции в международном органе, занимающемся борьбой с отмыванием денег. Ранее страну пытались исключить, однако отказались от такого намерения

Фото: FATFNews / Twitter

Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) лишила Россию руководящих и консультативных функций из-за проведения военных действий на Украине, говорится в заявлении организации, принятом по итогам пленарного заседания.

«FATF приняла решение резко ограничить роль и влияние Российской Федерации в FATF. В частности, Российская Федерация больше не может исполнять какие-либо функции, связанные с лидерством или консультациями, а также участвовать в установлении стандартов, проведении экспертной оценки (peer review), принятии решений в области управления и членства», — говорится в сообщении.

Также Россия теперь не сможет предоставлять экспертов для участия в процессе рецензирования, когда работу одного эксперта оценивают равные ему по компетенциям коллеги (peer review process). Здесь может идти речь о взаимной оценке членами группы национальных систем по борьбе с отмыванием денег.

FATF будет следить за ситуацией и на каждом пленарном заседании решать, есть ли основания для изменения или снятия ограничений.

Свой шаг группа объяснила тем, что действия России на Украине «противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы». Там также сочли, что Россия «грубо нарушила» обязательства в области международного сотрудничества и взаимного уважения, на которых основаны стандарты организации.

FATF была создана в июле 1989 года в Париже по инициативе глав стран, входящих в G7. Организация занимается противодействием отмыванию денег, борьбой с финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Страны группы проводят взаимные оценки национальных систем по борьбе с этими явлениями.

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В середине марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны-члены FATF исключить Россию и внести ее в черный список. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин после этого сообщал, что Россию пытались исключить, но безуспешно. По его словам, Москва предупредила о «риске нарушения баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», после чего в группе отказались от такого намерения.