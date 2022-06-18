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Военная операция на Украине ,  
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FATF ограничила полномочия России в организации

Россия больше не сможет исполнять руководящие или консультативные функции в международном органе, занимающемся борьбой с отмыванием денег. Ранее страну пытались исключить, однако отказались от такого намерения
Фото: FATFNews / Twitter
Фото: FATFNews / Twitter

Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) лишила Россию руководящих и консультативных функций из-за проведения военных действий на Украине, говорится в заявлении организации, принятом по итогам пленарного заседания.

«FATF приняла решение резко ограничить роль и влияние Российской Федерации в FATF. В частности, Российская Федерация больше не может исполнять какие-либо функции, связанные с лидерством или консультациями, а также участвовать в установлении стандартов, проведении экспертной оценки (peer review), принятии решений в области управления и членства», — говорится в сообщении.

Также Россия теперь не сможет предоставлять экспертов для участия в процессе рецензирования, когда работу одного эксперта оценивают равные ему по компетенциям коллеги (peer review process). Здесь может идти речь о взаимной оценке членами группы национальных систем по борьбе с отмыванием денег.

FATF будет следить за ситуацией и на каждом пленарном заседании решать, есть ли основания для изменения или снятия ограничений.

Росфинмониторинг сообщил о попытке исключить Россию из FATF
Финансы
Юрий Чиханчин

Свой шаг группа объяснила тем, что действия России на Украине «противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы». Там также сочли, что Россия «грубо нарушила» обязательства в области международного сотрудничества и взаимного уважения, на которых основаны стандарты организации.

FATF была создана в июле 1989 года в Париже по инициативе глав стран, входящих в G7. Организация занимается противодействием отмыванию денег, борьбой с финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Страны группы проводят взаимные оценки национальных систем по борьбе с этими явлениями.

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В середине марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны-члены FATF исключить Россию и внести ее в черный список. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин после этого сообщал, что Россию пытались исключить, но безуспешно. По его словам, Москва предупредила о «риске нарушения баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», после чего в группе отказались от такого намерения.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
FATF Украина санкции против России

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