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Time включил в рейтинг самых влиятельных людей мира Путина и Зеленского

Путин и Зеленский вошли в список самых влиятельных мировых лидеров по версии Time. Статью про Зеленского написал Байден, а про Путина — Навальный. В еще одну категорию рейтинга — «Иконы» — включен главред «Новой газеты» Муратов
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Markus Schreiber / AP)

Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей мира. В категории «Лидеры» на первом месте оказалась премьер Барбадоса Миа Моттли.

Следом за ней идет президент Украины Владимир Зеленский. Российский президент Владимир Путин также вошел в топ-10 самых влиятельных лидеров.

Про каждого из тех, кто вошел в рейтинг, есть статья, которую написал известный представитель соответствующей сферы. Так, автором заметки о Зеленском стал президент США Джо Байден, а биографом Путина — оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает срок в колонии.

Байден в своей статье отметил, что президент Украины «вдохновил и сплотил страны свободного мира». В свою очередь, Навальный предположил, что «истинное призвание» Путина состоит в том, чтобы «преподать уроки всем — от мировых лидеров и экспертов до обычных людей». «В 2022 году он в этом особенно преуспел», — отметил оппозиционер.

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Алексей Навальный (на экране справа) во время рассмотрения нового дела

Всего в рейтинге Time шесть категорий: «Артисты», «Новаторы», «Титаны», «Лидеры», «Иконы» и «Пионеры».

  • В категории «Артисты» первую строчку занял канадский актер китайского происхождения Симу Лю, который исполнил главную роль в фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец».
  • В категории «Новаторы» на первом месте оказалась 25-летняя американская актриса Зендея, известная в том числе по фильмам студии Marvel о Человеке-пауке, картине «Дюна» и сериалу «Эйфория».
  • Категорию «Титанов» возглавил гендиректор Apple Тим Кук (заметку о нем написала вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл).
  • Среди самых влиятельных лидеров мира, помимо Путина и Зеленского, Time также назвал лидера КНР Си Цзиньпина, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента США Джо Байдена и других. В список вошел и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Статью о нем написал его американский коллега, генерал армии США и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
  • Категорию «Иконы» возглавила американская певица Мэри Блайдж. В эту категорию также вошли лауреат Нобелевской премии, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, актер Киану Ривз, певица Адель, теннисист Рафаэль Надаль, афганская активистка по защите прав женщин Хода Хамош и другие.
  • В категории «Пионеры» на первой строчке оказалась американская баскетболистка Кэндис Паркер. В категорию также включены бывшая сотрудница Facebook Френсис Хаген, которая раскрыла американским властям тысячи внутренних документов компании, бразильская правозащитница Соня Гуажажара и глава биотехнологической компании Moderna, которая в том числе производит вакцину против коронавируса.
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