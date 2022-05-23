Киев назвал условие для продолжения мирных переговоров

Мирные переговоры между Москвой и Киевом могут продолжиться только после того, как российские войска покинут территорию Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк агентству Reuters.

«[Российские] силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса», — сказал Подоляк.

По его словам, уступки со стороны Украины не прекратят конфликт, а приостановят его на некоторое время. Затем, как считает Подоляк, «с новой интенсивностью русские будут наращивать свое оружие, живую силу и работать над своими ошибками, <...> и начнут новое наступление».

Советник назвал «очень странными» призывы Запада к срочному прекращению огня, поскольку при этом российские силы останутся на «оккупированных» территориях южной и восточной Украины, Киев этого не приемлет.

17 мая аналогичное условие для мирного урегулирования конфликта на Украине — «незамедлительное завершение боевых действий со стороны России и вывод военнослужащих» — называли канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский после двусторонних переговоров.

Российская сторона отмечала, что не отказывается от контактов с Украиной и готова их продолжать, однако сейчас процесс урегулирования заморожен по инициативе Украины. Свой проект договора Москва передала Киеву в конце апреля, как заявлял глава российской делегации Владимир Мединский, в этом документе «ряд принципиальных позиций был уже согласован», но украинские представители не подтвердили этот проект.