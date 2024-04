В США выразили опасения из-за «крепких объятий» России и КНДР

США не раз заявляли о предоставлении Северной Кореей военной помощи России в связи с конфликтом на Украине. И Москва, и Пхеньян отвергали эти данные. По информации Южной Кореи, взамен КНДР получала продукты питания и сырье

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Тесные отношения Северной Кореи и России могут подтолкнуть лидера КНДР к риску в вопросе угроз Южной Корее, экспорте вооружений и игнорировании призывов относительно ядерного оружия, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США по делам в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Юнг Пак.

Пак сказала, что Пхеньян извлек выгоду из «всего спектра» улучшения дипломатических отношений с Россией: начиная от визитов высших государственных лиц и заканчивая помощью в области экономики и безопасности. В обмен Россия получает оружие, вновь утверждают в США. По информации южнокорейского министра обороны Сина Вон Сика, взамен Пхеньян получил продукты питания, сырье и детали, используемые в производстве оружия.

«Мы обеспокоены тем, что это может заставить Ким Чен Ына думать, что его поводок длиннее, чем есть на самом деле, и как это может повлиять на расчет рисков Ким Чен Ыном», — сказала Пак.

И Россия, и Северная Корея опровергали информацию о военных поставках. Пхеньян заявлял, что не отправлял оружие Москве и не планирует делать этого. Российский постпред в ООН Василий Небензя называл фейком данные The New York Times и Associated Press о закупках России «миллионов артиллерийских снарядов и ракет» у КНДР. Осенью пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в ходе визита Ким Чен Ына в Россию не было подписано никаких соглашений о военно-техническом сотрудничестве.

Пак отметила, что еще одним преимуществом, полученным КНДР от отношений с Россией, стало вето последней в Совете безопасности ООН. 28 марта там решался вопрос о продлении мандата группы экспертов, оказывающих помощь в работе Комитета по санкциям в отношении Северной Кореи. Страна находится под ними с 2006 года в связи со своими ядерной и ракетной программами.

13 членов Совбеза проголосовали «за», Китай воздержался, Россия выступила против. Песков говорил, что такое решение Москвы соответствует ее интересам. Пхеньян поблагодарил ее за вето.