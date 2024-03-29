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Война санкций ,  
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Кремль обосновал интересами России вето в Совбезе по санкциям против КНДР

Песков: вето в Совбезе по санкциям против КНДР соответствует интересам России
Сюжет
Война санкций
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Решение наложить вето при голосовании в Совбезе ООН по экспертной группе наблюдателей за санкциями против КНДР соответствует интересам России. Так на просьбу прокомментировать ситуацию ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Накануне, 28 марта, в Совбезе решался вопрос о продление мандата группы экспертов, оказывающих помощь в работе Комитета по санкциям в отношении Северной Кореи.

13 членов Совета проголосовали «за», Китай воздержался, Россия выступила против. Пхеньян находится под санкциями ООН с 2006 года в связи со своими ядерной и ракетной программами.

«Такая позиция больше соответствует нашим интересам. Потом там же речь идет о группе экспертов. Вопросы связаны с тем, что мы не согласны с теми модальностями, которые были оформлены в этом проекте», — пояснил позицию Москвы Песков.

Выступая перед голосованием, постпред России при ООН Василий Небензя обвинил коалицию западных стран во главе с США «в беспрецедентной политике по удушению Пхеньяна». По его словам, она включает в себя жесткие односторонние ограничения, агрессивную пропаганду и прямые личные угрозы в адрес властей КНДР.

По мнению заместителя постпреда США при ООН Роберта Вуда, после этого голосования КНДР будет действовать в условиях «еще большей безнаказанности». «КНДР ставит под угрозу глобальную безопасность из-за разработки баллистических ракет дальнего радиуса действия и своих усилий по обходу санкций», — добавил он.

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