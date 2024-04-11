Ким Чен Ын призвал как никогда готовиться к войне и изучил макет Сеула

Ким Чен Ын посетил Военно-политическую академию и призвал педагогов нарастить подготовку кадров для создания «могучей армии». Лидер КНДР осмотрел макет Сеула и заявил о необходимости «как никогда» готовиться к войне

Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA / Reuters)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал армию «как никогда» готовиться к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Таким мнением глава КНДР поделился во время визита в Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира накануне, однако информация о нем была опубликована только сегодня.

«Он отметил, что сейчас следует как никогда более последовательно подготовиться к войне и что мы должны более надежно, безупречно подготовиться к войне, в которой обязательно надо победить, а не просто в возможной войне», — говорится в русскоязычном сообщении ЦТАК. Лидер КНДР также подчеркнул готовность «непременно уничтожить врагов, без колебания задействовав все <...> средства».

В связи с этим Ким Чен Ын подчеркнул исключительную роль Военно-политической академии в создании «могучей армии» и призвал преподавательский состав «достичь еще больших успехов» для пополнения всех ее ступеней квалифицированными командирами.

Также сообщалось, что Ким посетил «кабинет изучения операции», где ознакомился с результатами исследования военных намерений и потенциальных действий противника. На фотографиях, опубликованных ЦТАК, северокорейский лидер стоит рядом с макетом Сеула — причем и макет, и развешенные на стенах карты намеренно размыты.

«Товарищ Ким Чен Ын указал, что [способность] сорвать численный, военно-технический перевес врагов превосходством идей и военного метода — это закон победы в войне, который не может измениться и вчера, и сегодня, и завтра», — пишет ЦТАК.

В последние месяцы северокорейский лидер неоднократно говорил о подготовке к войне. В начале марта Ким посетил главную базу Корейской народной армии (КНА) и понаблюдал за военными учениями. Как сообщало ЦТАК, лидер КНДР выразил «большое удовлетворение» от увиденного, поскольку военные «находятся в полной готовности к войне».

Наблюдатели отмечают, что большинство появлений Ким Чен Ына на публике с начала 2024 года было связано с военными вопросами. В январе эксперт по КНДР Роберт Карлин и физик-ядерщик Зигфрид Хекер представили доклад, в котором утверждалось, что Ким Чен Ын готовится к войне, а на Корейском полуострове сложилась самая опасная ситуация со времен Корейской войны. При этом заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Чжун Пак, курирующая отношения с КНДР, заявила в конце марта, что Вашингтон пока не видит признаков подготовки Пхеньяна к скорому нападению.