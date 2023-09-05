Путин отказался считать украинский народ противником России

Фото: Kenny Holston / Getty Images

Украинский народ — не противник России, в ходе спецоперации Москва борется с «нелюдями и их последышами», заявил президент Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа».

Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

На заседании помощник главы государства Владимир Мединский сказал, что как минимум 13,5 млн мирных жителей были убиты нацистами в годы Великой Отечественной войны. Из них 1,5 млн были евреями, которых убили на Украине коллаборационисты, заявил Мединский.

«Надо поднимать и показывать [данные]. Чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся. Чтоб было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником. Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши. Но нужно это показывать, все же есть», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Объявляя о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года, Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида.

Глава государства подчеркивал, что Москва вступила в конфликт «с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку». Россия, по словам президента, всегда относилась к украинскому народу «с теплотой» и так же относится к нему сейчас, несмотря на конфликт.