branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 104,9 (+0,49) Инвестиции, 17:14 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 97,54 (+0,92) Инвестиции, 17:14
Белгородские пограничники сбили беспилотник Политика, 18:59
Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с ноября 2022 года Инвестиции, 18:58
Путин заявил об огромных возможностях для туризма в Магадане и на Чукотке Общество, 18:55
Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на пост главы Минобороны Политика, 18:50
Тренера женской сборной Испании уволили после скандала с поцелуем Спорт, 18:47
Как прошел главный «ИТ-Пикник» года Пресс-релиз, 18:46
Военная операция на Украине. Карта на 5 сентября Политика, 18:46
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 18:45
Росреестр предложил изменить нормы оспаривания отказа в регистрации жилья Недвижимость, 18:39
Инвестиции в навыки и человеческий капитал: что такое поисковые фонды Инвестиции, 18:32
Двух футболистов сборной Украины включили в список «беглых» спортсменов Спорт, 18:30
Gunvor предупредил об угрозе обвала цен на нефть до $71-72 за баррель Инвестиции, 18:24
В «Локомотиве» опровергли слова Карпина о здоровье рекордсмена сборной Спорт, 18:19
Аксаков назвал срок начала международных расчетов в цифровых рублях Крипто, 18:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин отказался считать украинский народ противником России

Путин: украинский народ не является противником России в спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Kenny Holston / Getty Images
Фото: Kenny Holston / Getty Images

Украинский народ — не противник России, в ходе спецоперации Москва борется с «нелюдями и их последышами», заявил президент Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа».

Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

На заседании помощник главы государства Владимир Мединский сказал, что как минимум 13,5 млн мирных жителей были убиты нацистами в годы Великой Отечественной войны. Из них 1,5 млн были евреями, которых убили на Украине коллаборационисты, заявил Мединский.

«Надо поднимать и показывать [данные]. Чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся. Чтоб было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником. Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши. Но нужно это показывать, все же есть», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Объявляя о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года, Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида.

Глава государства подчеркивал, что Москва вступила в конфликт «с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку». Россия, по словам президента, всегда относилась к украинскому народу «с теплотой» и так же относится к нему сейчас, несмотря на конфликт.

Читайте на РБК Pro
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
«Дорвался до власти»: какие действия выдают в вас бездарного начальника
Синдром раздраженного начальника: почему мы выбираем плохие компании
Теги
Персоны
Владимир Путин Украина украинцы противники
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Эрдоган не увидел на горизонте перспективы мира на Украине
Политика
Кремль посчитал смену главы Минобороны внутренним делом Украины
Политика
Шойгу назвал наиболее напряженное направление на Украине
Политика