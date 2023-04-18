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Херсонские власти пообещали компенсации за изъятые на нужды армии лодки

Херсонский губернатор Сальдо сообщил об изъятых на нужды ВС лодках и пообещал компенсации
Вид на Генический морской порт
Вид на Генический морской порт (Фото: Андрей Рубцов / ТАСС)

В Херсонской области, где действует военное положение, на нужды армии изъяли несколько десятков лодок, их вернут владельцам позднее или выплатят компенсации. Об этом в эфире телеканала «Таврия» сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо, ролик опубликован в его телеграм-канале.

«Во время военного положения власти могут привлекать для нужд армии любые технические средства, которые им необходимы. И поэтому для обеспечения армии дополнительными средствами малого флота, то есть лодками, были изъяты несколько лодок, количество их около 30», — рассказал Сальдо.

По его словам, изъятые лодки зафиксированы в реестре. Владельцам нужно взять документы, подтверждающие право на мотор и лодку, и прийти в Геническую районную администрацию. Всем, кто подтвердит свои права, лодки позднее вернут или выплатят компенсации, пообещал он.

Ранее 18 апреля Сальдо заявил, что на подконтрольном Украине правом берегу Днепра наблюдается скопление военной техники — это может говорить о подготовке к форсированию реки. Кроме того, по его словам, украинцы задействуют малотоннажный флот, который потом могут использовать для переброски десанта. При этом Сальдо отметил, что в регионе возведены фортификации, которые станут для ВСУ «ловушкой».

Президент России Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской области и трех других новых регионах — ДНР, ЛНР и Запорожской области — в октябре.

Херсонские власти пообещали компенсации за изъятые на нужды армии лодки
Херсонские власти пообещали компенсации за изъятые на нужды армии лодки

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Теги
Херсонская область военное положение Владимир Сальдо лодки Днепр Военная операция на Украине
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