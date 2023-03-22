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Сальдо заявил о трехкратном усилении линии обороны на левом берегу Днепра

Сальдо: линию обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области усилили в три раза
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Линию обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области усилили в три раза, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в телеграм-канале. По его словам, украинским военным дадут «самый жесткий отпор», если они приблизятся к этой зоне.

Сальдо добавил, что российским военным помогают добровольцы из херсонского батальона имени Василия Маргелова. «Идет накопление личного состава, который проходит боевую подготовку. С Министерством обороны согласовали вопросы вооружения батальона и его снабжения техникой — военное ведомство полностью нас поддержит», — рассказал глава региона.

Минобороны России в ноябре прошлого года решило отвести войска из Херсона, чтобы занять оборону по левому берегу Днепра. В город вошли украинские подразделения.

14 марта Сальдо заявил, что российские военные возвели на левом берегу Днепра «огромное число фортификационных сооружений». «У нас размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь левобережья», — сообщил врио губернатора.

Теги
Владимир Сальдо Херсонская область Днепр
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