Савченко дала Зеленскому совет по управлению Украиной

Надежда Савченко впервые выступила в стенах Верховной рады после освобождения из-под стражи. Она рассказала, что порекомендовала бы сделать Зеленскому на посту президента страны

Надежда Савченко (Фото: РИА Новости)

Надежда Савченко, депутат Верховной рады и лидер политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», посоветовала Владимиру Зеленскому прежде всего «состояться как лидеру». Об этом сообщает корреспондент РБК с первого заседания Рады после выборов президента.

Савченко рекомендовала Зеленскому быть внимательным к мнению советников: «У него есть характер, у него есть импульс, нерв. Ему будет трудно. Конечно, ему будут советовать очень многие. Я знаю по себе, как это происходит и насколько тяжело это выдержать. Самое главное — не спешить, услышать всех, если не слышал до этого, советников и понять, что прежде всего он должен состояться как принципиальный лидер внутри страны».

Только после этого Зеленский сможет в качестве нового президента «защитить Украину от внешних геополитических влияний как с Востока, так и с Запада», подчеркнула Савченко. «Нужно понимать, что, решая проблемы с Востоком, не имеет смысла брать советников с Запада. А решая вопросы с Западом, неуместно брать советников с Востока», — добавила она.

В Верховную раду Савченко пришла после освобождения из-под стражи, которое произошло 16 апреля. Следствие обвиняет ее и руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана в подготовке терактов и покушения на президента страны Петра Порошенко. 16 апреля мера пресечения в отношении Савченко и Рубана истекла. Прокуроры ходатайствовали о ее продлении, однако суд с этим не согласился и постановил освободить подозреваемых из-под стражи.