Савченко назвала свои предпочтения среди кандидатов в президенты

Народный депутат Надежда Савченко в интервью телеканалу «Наш» намекнула, за кого из двух кандидатов в президенты Украины она отдаст свой голос.

Савченко заявила, что в Верховной раде есть три кнопки: красная (против), желтая (воздержаться) и зеленая (за). По ее словам, солдат на фронте не вправе воздерживаться, у него есть лишь два варианта.

Как отметила Савченко, тоже самое должно быть и у депутатов, которые влияют на судьбу страны. «Не может человек иметь вариант «не знаю — или да, или нет», — подчеркнула она.

По ее мнению, во втором туре выборов украинцы будут выбирать «между злом прошлого и решением будущего». «Я не буду выбирать зло прошлого», — заключила она. Телеканал отмечает, что Савченко заявила о том, что украинцам не следует бояться Владимира Зеленского.