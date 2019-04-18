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Выборы на Украине ,  
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Савченко назвала свои предпочтения среди кандидатов в президенты

Народный депутат Надежда Савченко в интервью телеканалу «Наш» намекнула, за кого из двух кандидатов в президенты Украины она отдаст свой голос.

Савченко заявила, что в Верховной раде есть три кнопки: красная (против), желтая (воздержаться) и зеленая (за). По ее словам, солдат на фронте не вправе воздерживаться, у него есть лишь два варианта.

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Как отметила Савченко, тоже самое должно быть и у депутатов, которые влияют на судьбу страны. «Не может человек иметь вариант «не знаю — или да, или нет», — подчеркнула она.

По ее мнению, во втором туре выборов украинцы будут выбирать «между злом прошлого и решением будущего». «Я не буду выбирать зло прошлого», — заключила она. Телеканал отмечает, что Савченко заявила о том, что украинцам не следует бояться Владимира Зеленского.

Второй тур выборов президента на Украине состоится 21 апреля. Туда пробились два кандидата — действующий президент страны Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский, который в первом туре из 39 кандидатов набрал больше всех голосов избирателей.

Теги: Надежда Савченко, президентские выборы, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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