Кравчук дал Зеленскому совет об отношениях с жителями Крыма

Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине, следует изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова. Об этом в интервью «РИА Новости Крым» рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, Украина ни при каких обстоятельствах не согласится признать Крым не украинским.

«Но нужно делать так, чтобы наши отношения с живущими в Крыму людьми были человеческими. Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем», — сказал Кравчук.

Политик считает, что если с жителями полуострова будут налажены нормальные отношения, то со временем можно будет прийти «к каким-то правильным выводам». По мнению Кравчука, жители Украины голосовали за Зеленского, так как устали от бедности, высоких цен и «пустых обещаний» чиновников.

«Народ был готов поменять власть. Он хотел это сделать очень давно. Почему именно Зеленский? Потому что среди кандидатов в президенты не было нового человека, более политически подготовленного», — добавил Кравчук, отметив, что, по его мнению Зеленский также обладает хорошими человеческими качествами.

Кравчук отметил, что главные задачи, которые необходимо решить избранному главе государства, — это борьба с коррупцией и полное обновление управленческой элиты государства.

Второй тур президентских выбором на Украине прошел 21 апреля. По его итогам шоумен Владимир Зеленский после обработки более 99% протоколов набрал 73,22% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко — 24,46%.