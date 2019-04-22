Кравчук дал Зеленскому совет об отношениях с жителями Крыма

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 63,82 -0,23 EUR Бирж. 71,83 -0,22 Brent 74,09 +2,90% USD Нал. 64,34 63,34 EUR Нал. 72,31 71,35 USD ЦБ 63,79 -0,17 EUR ЦБ 71,72 -0,20 EUR/USD 1,1257 +0,0013 BTC/USD Бирж. 5 407,24 +85,34 IMOEX 2 584,74 +0,81% RTSI 1 275,59 +1,17% DJIA 26 508,48 -0,19% Nasdaq 8 015,53 +0,22%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
PPL $35 (+13,56%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
PPL $35 (+13,56%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 63,79 (-0,17) Quote, 14:01
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,2) Quote, 14:01
США пообещали $10 млн за информацию о спонсорах «Хезболлы» Политика, 23:49 В «Ритуале» объяснили причину возгорания на могиле певца Осина Общество, 23:42 Олимпийская чемпионка Ильиных опровергла уход из фигурного катания Спорт, 23:31 Кравчук дал Зеленскому совет об отношениях с жителями Крыма Политика, 23:28 Украина нашла способ не повышать цены на газ после избрания президента Экономика, 23:17 Ковальчук приехал в сборную России для подготовки к чемпионату мира Спорт, 22:54 Саакашвили ответил погранслужбе Украины фразой «немножко потерплю» Политика, 22:50 Умер продюсер «Вечного сияния чистого разума» и «Выжившего» Стив Голин Общество, 22:43 «Дочка» «Россетей» потратит ₽5 млрд на борьбу с потерями энергии в Чечне Политика, 22:34 Патриарх Филарет напомнил Зеленскому об отказе Украины от ядерного оружия Политика, 22:29 Коломойский назвал условие возвращения на Украину Политика, 22:11 Европейский бизнес обеспокоило решение суда по делу Baring Vostok Общество, 22:08 Близкие в меня не верят: как основать успешный IT-бизнес РБК и «Билайн» Бизнес, 21:58 Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников Общество, 21:43
Выборы на Украине ,  
0 
Кравчук дал Зеленскому совет об отношениях с жителями Крыма

Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине, следует изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова. Об этом в интервью «РИА Новости Крым» рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, Украина ни при каких обстоятельствах не согласится признать Крым не украинским.

«Но нужно делать так, чтобы наши отношения с живущими в Крыму людьми были человеческими. Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем», — сказал Кравчук.

Политика
Новая первая леди Украины: 9 фактов о Елене Зеленской

Политик считает, что если с жителями полуострова будут налажены нормальные отношения, то со временем можно будет прийти «к каким-то правильным выводам». По мнению Кравчука, жители Украины голосовали за Зеленского, так как устали от бедности, высоких цен и «пустых обещаний» чиновников.

«Народ был готов поменять власть. Он хотел это сделать очень давно. Почему именно Зеленский? Потому что среди кандидатов в президенты не было нового человека, более политически подготовленного», — добавил Кравчук, отметив, что, по его мнению Зеленский также обладает хорошими человеческими качествами.

Политика
Президент на один срок: 10 фактов о Владимире Зеленском

Кравчук отметил, что главные задачи, которые необходимо решить избранному главе государства, — это борьба с коррупцией и полное обновление управленческой элиты государства.

Политика
В Крыму назвали ожидания от прихода Зеленского к власти на Украине

Второй тур президентских выбором на Украине прошел 21 апреля. По его итогам шоумен Владимир Зеленский после обработки более 99% протоколов набрал 73,22% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко — 24,46%.

Теги: выборы на Украине, Леонид Кравчук, Владимир Зеленский, Крым
Материалы по теме
Послы G7 поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины
Политика
Кремль решил повременить с поздравлениями Зеленскому от Путина
Политика
Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter