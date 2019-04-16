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Chevron $146 (+21,36%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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В партии Савченко сообщили о ее намерении баллотироваться в Раду

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко вместе со своей партией планирует участвовать в парламентских выборах, которые пройдут осенью 2019 года. Об этом сообщила зампредседателя «Общественно-политической платформы Надежды Савченко» Татьяна Проторченко.

«Мы будем участвовать осенью в парламентских выборах. И мы надеемся на хороший результат», — сказала Проторченко.

Ранее стало известно, что украинский Броварский межрайонный суд решил освободить Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-под стражи. 16 апреля у них должна была истечь мера пресечения, прокуроры ходатайствовали о ее продлении, но суд постановил отпустить подозреваемых. «Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину», — сказала Савченко, а также пообещала доказать в суде свою невиновность.

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Савченко задержали в марте 2018 года, после того как депутаты Рады проголосовали за снятие с нее неприкосновенности. В Киеве заподозрили ее в намерении вместе с Рубаном взорвать здание парламента и устроить покушение на власти страны.

Теги: парламентские выборы, Надежда Савченко, Украина
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