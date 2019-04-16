Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-под стражи. Об этом сообщают украинские порталы «Обозреватель» и «Вести». Также трансляция заседания велась на официальной странице Савченко в Facebook.
У обоих в полночь 16 апреля должна была истекать мера пресечения. Прокуроры ходатайствовали о ее продлении, однако суд с этим не согласился и постановил освободить подозреваемых из-под стражи. Савченко и Рубана выпустили прямо в зале суда.
«Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину», — заявила после этого народный депутат. Также Савченко пообещала доказать свою невиновность.
Материал дополняется.