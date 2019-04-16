Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале суда. 16 апреля у обоих истекала мера пресечения, продлевать ее не стали

Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить ​народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-под стражи. Об этом сообщают украинские порталы «Обозреватель» и «Вести». Также трансляция заседания велась на официальной странице Савченко в Facebook.

У обоих в полночь 16 апреля должна была истекать мера пресечения. Прокуроры ходатайствовали о ее продлении, однако суд с этим не согласился и постановил освободить подозреваемых из-под стражи. Савченко и Рубана выпустили прямо в зале суда.

«Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину», — заявила после этого народный депутат. Также Савченко пообещала доказать свою невиновность.

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