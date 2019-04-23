ЦИК огласила итоги выборов с рекордным уровнем поддержки Зеленского

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,80 -0,03 EUR Бирж. 71,50 -0,33 Brent 74,49 +0,54% USD Нал. 64,30 63,33 EUR Нал. 72,14 71,13 USD ЦБ 63,79 +0 EUR ЦБ 71,75 +0,02 EUR/USD 1,1208 -0,0049 BTC/USD Бирж. 5 591,00 +173,20 IMOEX 2 582,97 -0,07% RTSI 1 275,96 +0,03% DJIA 26 634,32 +0,47% Nasdaq 8 096,70 +1,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Kraft Heinz $40 (+21,21%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,21%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 63,79 (0) Quote, 13:21
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 71,75 (+0,02) Quote, 13:21
Мединский предложил главе ​Sony Pictures снимать фильмы в России Общество, 18:46 Президент DNS Дмитрий Алексеев: я не считаю, что за онлайном будущее Pro, 18:44 Команда Зеленского поблагодарила избирателей за поддержку Политика, 18:43 Если не с кем поиграть в футбол: где найти свою команду РБК и Футболер, 18:39 В Польше заявили об ухудшении качества российской нефти Экономика, 18:37 В правительстве предложили поднять лимит скорости на трассах до 110 км/ч Общество, 18:34 «Аэрофлот» в третий раз признан любимой иностранной авиакомпанией Китая Пресс-релиз, 18:21 Усманов получил медаль от Русского географического общества Общество, 18:18 В Петербурге суворовцы показали Путину отжимающихся роботов Общество, 18:17 Суд в Петербурге расторг брак Кержакова и Тюльпановой Общество, 18:11 Стабильности не существует: как создать сеть бургерных РБК и «Билайн» Бизнес, 18:04 ФСБ задержала в Приморье планировавших нападения боевиков Общество, 17:51 Сергей Лазарев объяснил свое решение вновь выступить на «Евровидении» Общество, 17:49 Победа ЦСКА в Кубке Гагарина и главный матч сезона в РПЛ Спорт, 17:46
Выборы на Украине ,  
0 
ЦИК огласила итоги выборов с рекордным уровнем поддержки Зеленского
ЦИК обработала все 100% протоколов с избирательных участков Украины. Результат Владимира Зеленского побил исторический рекорд страны
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% протоколов с избирательных участков. По итогам второго тура победу одержал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Его оппонент Петр Порошенко получил 24,45% голосов. 2,3% бюллетеней были признаны недействительными.

​Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Высокие результаты Зеленского показали первые же опубликованные экзитполы.

Фотогалерея 
Штаб Владимира Зеленского празднует победу на выборах. Фоторепортаж

Такой высокой поддержки, какую получил Зеленский, ранее не добивался ни один президент.

Леонида Кучму — единственного президента Украины, избранного на два срока, — на выборах 1994 года поддержали 52,15% избирателей, а на выборах 1999 года — 56,25%. Виктору Ющенко на выборах 2004 года пришлось оспорить результаты второго тура в Верховном суде. Повторный второй тур принес ему 51,99% голосов. На выборах 2010 года Виктор Янукович во втором туре выборов заручился поддержкой 48,95% избирателей, а Петр Порошенко в 2014 году победил в первом туре, набрав 54,7%.

Политика
Президент на один срок: 10 фактов о Владимире Зеленском

Победу своего соперника на выборах 2019 года Петр Порошенко признал вечером того же дня, когда появились результаты экзитполов. Он заявил, что не намерен уходить из политики, и пообещал всеми силами защищать ранее проводившийся им курс на вступление Украины в НАТО и ЕС.

Зеленский после обнародования результатов экзитполов заявил, что видит своей первоочередной задачей возвращение на родину задержанных Россией в Керченском проливе моряков и других заключенных. «Кроме минских договоренностей у нас задача номер один — вернуть наших всех заключенных, всех моряков», — заявил Зеленский.

Политика
Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском

Комментируя результаты выборов президента Украины, глава российского правительства Дмитрий Медведев отметил, что видит шанс на изменение отношений с Киевом. Он также пожелал «новому руководству» Украины здравомыслия в решении проблем между странами.

Видео: Ruptly

Автор: Наталья Демченко
Теги: выборы президента, Украина
Материалы по теме
В Крыму назвали ожидания от прихода Зеленского к власти на Украине
Политика
Янукович поздравил Зеленского и пожелал ему «благословения от Господа»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter