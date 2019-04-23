ЦИК огласила итоги выборов с рекордным уровнем поддержки Зеленского

Победу своего соперника на выборах 2019 года Петр Порошенко признал вечером того же дня, когда появились результаты экзитполов. Он заявил, что не намерен уходить из политики, и пообещал всеми силами защищать ранее проводившийся им курс на вступление Украины в НАТО и ЕС.

Зеленский после обнародования результатов экзитполов заявил, что видит своей первоочередной задачей возвращение на родину задержанных Россией в Керченском проливе моряков и других заключенных. «Кроме минских договоренностей у нас задача номер один — вернуть наших всех заключенных, всех моряков», — заявил Зеленский.

Комментируя результаты выборов президента Украины, глава российского правительства Дмитрий Медведев отметил, что видит шанс на изменение отношений с Киевом. Он также пожелал «новому руководству» Украины здравомыслия в решении проблем между странами.