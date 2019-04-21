Президент Украины принял результаты с достоинством. «Данные экзитполов очевидны и дают основания поздравить моего оппонента», — заявил Петр Порошенко со сцены в своем штабе, на которой стоял вместе с супругой Мариной. «Я уйду с поста, но я не уйду из политики, — добавил он. — Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину». Порошенко пообещал защищать безвизовый режим с Евросоюзом, украинский язык и принятые при нем положения языковой политики, Православную церковь Украины от реванша.

Явка избирателей на выборы в первой половине дня была активнее, чем тремя неделями ранее. К 11:00 утра проголосовали 18,15% (в первом туре — 16,65%), к 15:00 проголосовали 45,26% (в первом туре — 45,11%). Общая явка в первом туре составила 62,8%. По второму дню голосования ЦИК Украины предоставит данные по явке в понедельник.

Не первый второй тур В 2010 году, когда победитель президентских выборов на Украине также определился во втором туре, разрыв между соперниками был чуть более 3%. Виктор Янукович получил 48,95% голосов, Юлия Тимошенко — 45,47%. Явка тогда составила 69,15%.

«Давайте дождемся окончания»

Вступить в должность президента Зеленский в соответствии с Конституцией должен не позднее чем через 30 дней после оглашения официальных результатов. Он станет первым президентом Украины без опыта политической работы и самым молодым президентом в странах СНГ.

Несмотря на атмосферу праздника, большое количество вина и музыки, в штабе Зеленского в центре «Парковый» во время голосования старались сдерживать эмоции до оглашения первых экзитполов. Хотя уже в 12:00 появились неофициальные данные опросов, согласно которым количество избирателей, отдавших голос за Зеленского, перевалило за 70%. Однако спикер штаба Дмитрий Разумков отказывался отвечать на вопросы журналистов относительно будущих решений избранного президента до объявления результатов. «У нас и так уже была полиция, вы хотите, чтобы меня обвинили в незаконной агитации? Давайте дождемся окончания голосования», — сказал он корреспонденту РБК.

Главный идеолог штаба Зеленского Руслан Стефанчук назвал российское направление приоритетным для команды Зеленского в случае его победы. «После завершения сегодняшнего дня мы обязательно соберемся еще раз с командой и разделим зоны ответственности [за разные направления]. Думаю, что это [российское] направление для нас будет приоритетным. Нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время», — подчеркнул он в разговоре с РБК.

При этом Стефанчук уточнил, что конкретные имена назвать пока не готов, однако «вероятность привлечения Виктора Медведчука к контактам Украины с Россией стремится к нулю». Украинский политик и предприниматель Медведчук, кум президента России, занимался в трехсторонней контактной группе обменом пленными.

«Аваков давно примкнул к Зеленскому»

Наиболее оживленными оказались избирательные участки в Киеве, где голосовали кандидаты. Зеленский с женой Еленой подъехали к участку, расположенному в Колледже морского и речного флота, на минивэне Volkswagen с тонированными стеклами и только с помощью охраны смогли пробиться на участок сквозь толпу журналистов. Прежде чем опустить бюллетень в урну, кандидат продемонстрировал его журналистам с отметкой напротив своей фамилии. После чего к нему в штаб пришла полиция: в МВД сочли, что кандидат нарушил правила ведения предвыборной агитации (административное правонарушение предусматривает штраф в размере от 510 до 850 грн, или $19–31).

Разумков заявил журналистам, что не видит в этом нарушения закона о выборах. При этом в штабе Порошенко заявили, что Зеленский мог специально показать бюллетень для мобилизации своих избирателей. ​«Аваков (Арсен Аваков, министр внутренних дел. — РБК) давно примкнул к Зеленскому», — подчеркнул в разговоре с РБК представитель штаба действующего президента, комментируя причины прихода полиции в штаб и предания инцидента широкой огласке.

Всего МВД Украины получило 1167 сообщений о нарушениях в ходе голосования.

Внимание журналистов от основного претендента на победу ненадолго отвлекла активистка движения Femen. Обнаженная по пояс беременная женщина, представившаяся Юлией, объясняла журналистам, почему считает Зеленского «котом в мешке» (эту формулировку использовал в последних дебатах с соперником Порошенко), утверждая, что не видит для себя подходящего кандидата. Впоследствии руководитель украинского отделения Femen Алиса Виноградова объяснила РБК, что эта девушка «откололась от основного движения» и «работает на Порошенко».

На участке, где голосовал Порошенко, журналистов было чуть меньше. Как и в первом туре, он приехал голосовать в сопровождении семьи, старался улыбаться, но выглядел подавленным. Прежде чем опустить бюллетень в урну, действующий президент заявил, что надеется на мудрость украинского народа и ждет победы Украины. «Выборы очень хорошие, демократические. Это характеризует Украину как европейскую державу. Уверен, что после этих выборов наше движение в сторону Европы и НАТО продолжится», — заявил он, выразив надежду на то, что «этим голосованием Украина защитила все, что было достигнуто за эти пять лет».