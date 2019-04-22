Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском

Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском

Главное пожелание «новому руководству» Украины от российское премьера — здравомыслие. Имени Владимира Зеленского в своем сообщении Дмитрий Медведев не называет

Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский. Он отметил, что видит шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой.

«У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть», — считает глава российского правительства.

Для того чтобы отношения между Киевом и Москвой улучшались, необходима честность, а также подход, который будет учитывать политические реалии и ситуацию на востоке страны, считает премьер-министр. «Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, — здравомыслие», — написал Медведев.

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