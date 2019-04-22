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Выборы на Украине ,  
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Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Главное пожелание «новому руководству» Украины от российское премьера — здравомыслие. Имени Владимира Зеленского в своем сообщении Дмитрий Медведев не называет
Дмитрий Медведев  (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский. Он отметил, что видит шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой.

«У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть», — считает глава российского правительства.

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Штаб Владимира Зеленского празднует победу на выборах. Фоторепортаж

Для того чтобы отношения между Киевом и Москвой улучшались, необходима честность, а также подход, который будет учитывать политические реалии и ситуацию на востоке страны, считает премьер-министр. «Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, — здравомыслие», — написал Медведев.

Запись в facebook пользователя Дмитрий Медведев

После обработки 93,63% протоколов на выборах президента Украины лидирует Владимир Зеленский, которому удалось заручиться поддержкой 73,19% избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко набирает почти в три раза меньше — 24,48% голосов.

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Порошенко уже признал свое поражение, однако заявил, что не уйдет из политики и будет защищать курс на движение в сторону НАТО и ЕС. По его словам, у Зеленского будет «очень сильная оппозиция».

Как происходит передача власти президента на Украине
  • После окончания голосования на выборах президента Украины Центральная избирательная комиссия подводит итоги голосования. Это должно произойти не позднее чем через три дня после получения всех протоколов с данными об итогах голосования от окружных избирательных комиссий и не позднее чем через десять дней после проведения самих выборов.
  • Избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании (если голосование было в один тур), либо кандидат, набравший голосов больше, чем его оппонент, во втором туре (если голосование было в два тура).
  • Новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Он приносит присягу народу на торжественном заседании Верховной рады. Принимает присягу президента председатель Конституционного суда.
  • Президент не формирует правительство Украины, и кабмин не уходит в отставку после выборов президента. Всех членов правительства должна утвердить Верховная рада.
  • После парламентских выборов президент по предложению коалиции депутатских фракций вносит в Верховную раду кандидатуру нового премьер-министра. Решение о его отставке принимает Рада. 
  • Президент Украины также может предложить Раде своих кандидатов на посты министров иностранных дел и Минобороны, а также кандидатов на посты главы Службы безопасности Украины и генпрокурора. Остальных членов правительства назначает Верховная рада.
  • Может назначить высшее командование Вооруженных сил Украины и присвоить высшие воинские звания.
  • Назначает половину состава членов совета Национального банка Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; а также треть судей Конституционного суда.
  • Может прекратить полномочия Верховной рады (в трех случаях: если она за месяц не сформировала коалицию, не сформировала за 60 дней новое правительство после отставки старого, если в течение 30 дней не могут начаться заседания парламента). 
  • Может наложить вето на принятые Верховной радой законы.
  • Может приостановить действие распоряжений правительства, если они не соответствуют Конституции Украины.
  • Может назначать послов и глав дипломатических представительств Украины в других государствах и организациях.
  • Выборы в Верховную раду Украины пройдут осенью 2019 года.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Украина, Дмитрий Медведев, международные отношения, Владимир Зеленский
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