WSJ узнала об условии снятия США санкций с Северной Кореи

Оно, по информации источников The Wall Street Journal, будет озвучено Дональдом Трампом на его встрече с Ким Чен Ыном. Однако отмену ограничений Пхеньян, как считают в Вашингтоне, должен еще «заслужить»

Дональд Трамп (в центре) (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

В ходе саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп призовет КНДР действовать быстрее, чтобы ликвидировать ее ядерный потенциал. Именно это, как объявит глава Соединенных Штатов, будет предшествовать «экономическим выгодам» для Северной Кореи, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Эти два вопроса — темпы уничтожения Пхеньяном своего ядерного оружия и график освобождения КНДР от американских санкций, — по информации собеседников издания, станут основными темами встречи глав государств.

«Когда президент [США] говорит, что он не допустит ошибок прошлого, это означает, что Штаты не будут делать существенных уступок, таких как снятие санкций, до тех пор, пока Северная Корея практически завершит свои ядерные программы и не уничтожит весь ядерный арсенал», — пояснил в беседе с изданием старший сотрудник администрации американского лидера. «Если Северная Корея готова быстро перейти к денуклеаризации, то это будет большим успехом. Всевозможные хорошие вещи могут случиться», — добавил чиновник.

О том, что Северная Корея закрывает свой ядерный полигон и приостанавливает испытания ракет большой дальности, Ким Чен Ын объявил 21 апреля. США это заявление было воспринято как важный шаг к созданию «хорошей атмосферы для встречи на высшем уровне американского и северокорейского лидеров». Предполагается, что эти переговоры состоятся за пределами Северо-Восточной Азии в конце мая или июне, замечает WSJ.

Сам Дональд Трамп описал подобное решение Ким Чен Ына как «большой прогресс». Однако Соединенные Штаты, как подчеркнул позже политик, еще ничего не уступали КНДР. «Мы очень далеко от результата по Северной Корее, может быть, все получится, может быть, нет, время покажет», - отмечал он.

К тому же сам Ким Чен Ын, как замечает The Wall Street Journal, во время своего выступления 21 апреля намекнул, что все же не откажется от ядерного оружия. Так, на встрече в начале апреля с директором Центрального разведывательного управления Майком Помпео в Пхеньяне он, по информации знакомого с ситуацией собеседника WSJ, пытался подтолкнуть его к заключению поэтапного соглашения, согласно которому каждая сторона — и северокорейская, и американская, — сделает определенные уступки. Однако в таком случае, как уточняет источник газеты, окончательная реализация этого договора может растянуться на многие годы.​ При этом администрация Трампа, как подчеркивают собеседники издания, опасается делать экономические и дипломатические уступки Пхеньяну авансом.

«Замораживание [программы испытаний КНДР] само по себе легко отменяется, когда дело доходит до возобновления экономической активности», — уточнил старший сотрудник администрации президента США. Это, как уверены в Вашингтоне, именно то, чего Северная Корея собирается добиться.