Трамп рассказал об отсутствии уступок в переговорах с КНДР

Говорить о достижении результата в переговорах между США и Северной Кореей еще рано, заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы очень далеко от результата по Северной Корее, может быть, все получится, может быть, — нет, время покажет. Но то, что я делаю, должно было быть сделано уже очень давно», — написал Трамп в Twitter.
Он также поспорил с ведущим телеканала NBC Чаком Тоддом, который выразил мнение, что США «многое уступили во время переговоров с КНДР». «Мы ничего не уступали, а они согласились на денуклеаризацию (что отлично для мира), закрытие полигона и оказались от испытаний», — добавил Трамп.
Северная Корея приостанавливает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон на севере страны, заявлял в субботу, 21 апреля, лидер КНДР Ким Чен Ын. Трамп поддержал решение северокорейского лидера, назвав это «большим прогрессом».
Заявление Ким Чен Ына последовало на фоне подготовки КНДР и США к проведению саммита, на котором предполагается встреча лидеров обеих стран. Глава ЦРУ Майк Помпео, который занимается организацией переговоров со стороны Вашингтона, уже посещал Пхеньян.
Как писала The Washington Post, ссылаясь на источники, в Белом доме с осторожностью восприняли заявление Ким Чен Ына. Советники Трампа не исключают, что КНДР «заманивает США в ловушку» и в обмен на уступки намерена добиться ослабления экономических санкций.