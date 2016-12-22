NBC узнал о возможных местах встречи Трампа и Ким Чен Ына

Администрация президента США Дональда Трампа добилась определенного прогресса в планировании места встречи главы государства с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленный американский источник.

По его словам, представители Соединенных Штатов и КНДР пока не решили окончательно, где пройдет встреча, однако существует список из не скольких стран, где могут пообщаться политики. Источник сообщил, что пока приоритетным вариантом считается Швейцария.

Также он рассказал, что среди предполагаемых мест встречи были Пекин, Пхеньян и Улан-Батор, однако позже эти варианты были отвергнуты из соображений безопасности.

18 апреля Дональд Трамп заявил, что США ведут прямые переговоры с Северной Кореей на «чрезвычайно высоком уровне». Позже он рассказал, что глава ЦРУ Майк Помпео был с визитом в КНДР и встречался с ее главой Кем Чен Ыном. Они обсудили возможность встречи Ким Чены Ына с Трампом. 19 апреля американский лидер, выступая на пресс-конференции после встречи с японским премьер-министром Синдзо Абе во Флориде, заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном станет «успехом мирового масштаба». «А если я решу, что она не будет успешной, то ее и не будет», — отметил президент США.