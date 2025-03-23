Мэра Стамбула Имамоглу отправили под арест

Имамоглу, которого считают главным политическим соперником Эрдогана, был задержан 19 марта. С этих пор в Стамбуле идут многотысячные протесты. Партия мэра назвала его арест политическим

Экрем Имамоглу (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Мировой уголовный суд в Стамбуле арестовал мэра Экрема Имамоглу, передает Soz Sakaraya. Ранее суд также арестовал его советника Мурата Онгуна.

Всего в рамках дела о коррупции обвинение попросило арестовать 89 подозреваемых, но некоторых суд отправил под подписку о невыезде и судебный контроль, отмечает CNN Turk.

Имамоглу задержали 19 марта по подозрению в коррупции, отмывании денег и связях с терроризмом. Всего были выданы ордера в отношении ста человек. Сам мэр назвал это «издевательством» и пообещал продолжить борьбу. Обвинения в своей адрес он отрицает.

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Имамоглу возглавляет Стамбул с 2019 года. Оппозиционный альянс рассматривал его кандидатуру для выдвижения на выборах президента Турции в 2023-м, однако в них принял участие действующий на тот момент председатель Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу. Он стал главным соперником нынешнего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Во втором туре Кылычдароглу получил около 48%, Эрдоган — 52%.

Имамоглу — тоже член РНП, его считают главным соперником Эрдогана на будущих выборах президента, которые должны пройти в 2028-м. Партия назвала преследование стамбульского мэра политическим. Эрдоган же заявил, что оппозиция пытается политизировать ситуацию.

После задержания политика в Стамбуле начались протесты, они продолжаются до сих пор. 23 марта министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил о задержании 323 человек в ходе акций оппозиции.

Cumhuriyet сообщала, что в митинге близ мэрии Стамбула в этот день приняли участие порядка 550 тыс. человек. Полиция применила перцовый газ и водометы для разгона протестующих.