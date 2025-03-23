Прокуратура Стамбула попросила арестовать главного соперника Эрдогана

Прокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте мэра города Экрема Имамоглу по обвинениям в коррупции и связях с террористической организацией. Об этом сообщает Hürriyet.

Как пишет издание со ссылкой на данные следствия, Имамоглу и 99 других подозреваемых проходят по делу о руководстве преступной организацией, участии в преступной организации, взяточничестве, мошенничестве, незаконном получении персональных данных и манипуляциях при проведении тендеров.

В рамках отдельного расследования мэра Стамбула, а также главу района Шишли Ресула Эмраха Шахана, заместителя генерального секретаря мэрии Стамбула Махира Полата и директора Института реформ Мехмета Али Чалышкана обвиняют в «оказании поддержки Рабочей партии Курдистана» (РПК, признана в Турции террористической организацией).

Имамоглу, представляющий оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП), был задержан в Турции 19 марта. Вместе с ним под стражу взяли около 100 человек, включая сотрудников городской администрации. Прокуратура расследует два дела.

Первое касается обвинений в поддержке РПК. По версии следствия, после выборов 2024 года Имамоглу якобы способствовал усилению ее влияния через альянс РНП с Демократической партией народов.

Второе дело связано с коррупцией. По данным прокуратуры, дочерние компании мэрии незаконно выигрывали тендеры, завышали цены и присваивали средства. Как сообщает Habertürk, часть проектов не была завершена, а деньги использовались в личных целях. Задержанных также подозревают в вымогательстве и взяточничестве.

Имамоглу, которого называют главным оппонентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвал свое задержание «издевательством» и отверг все обвинения.

После ареста мэра Стамбула по всей стране начались митинги оппозиции: только в ночь на 23 марта она провела в городе акцию, в которой участвовали около 550 тыс. человек. Для разгона протестующих полиция применила перцовый газ и водометы.