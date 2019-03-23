Украина усилила меры безопасности на границе с Россией перед выборами

Украина усилила меры безопасности на границе с Россией перед выборами

За обстановкой следят усиленные наряды пограничников, позавчера на Украину не пустили 25 граждан России. Выборы президента Украины пройдут 31 марта

Фото: Константин Чергинский / ТАСС

Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии президентских выборов. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, передает УНН.

«Ситуация на границе с Россией остается напряженной, но контролируемой. Сейчас на линии российско-украинской границы усилены меры безопасности в связи с повышением уровня угрозы в период президентской кампании и выборов президента Украины», — заявил Слободян. «Там усиленные пограничные наряды как в пунктах пропуска так и вне их, проводятся также и другие меры в контролируемых пограничных районах другими правоохранительными органами», — отметил пресс-секретарь.

Украинские пограничники 21 марта не пропустили на территорию страны 25 россиян, а всего с начала года — более 2 тыс., подчеркнул Слободян.

В феврале Служба безопасности Украины (СБУ) провела массовые обыски после появления информации о работе преступной группировки в стране. Ее участники, по данным ведомства, сотрудничали с российскими спецслужбами и должны были создать так называемые избирательные пирамиды, а также заниматься подкупом избирателей.