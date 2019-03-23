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Политика ,  
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Украина усилила меры безопасности на границе с Россией перед выборами
За обстановкой следят усиленные наряды пограничников, позавчера на Украину не пустили 25 граждан России. Выборы президента Украины пройдут 31 марта
Фото: Константин Чергинский / ТАСС

Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии президентских выборов. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, передает УНН.

«Ситуация на границе с Россией остается напряженной, но контролируемой. Сейчас на линии российско-украинской границы усилены меры безопасности в связи с повышением уровня угрозы в период президентской кампании и выборов президента Украины», — заявил Слободян. «Там усиленные пограничные наряды как в пунктах пропуска так и вне их, проводятся также и другие меры в контролируемых пограничных районах другими правоохранительными органами», — отметил пресс-секретарь.

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Украинские пограничники 21 марта не пропустили на территорию страны 25 россиян, а всего с начала года — более 2 тыс., подчеркнул Слободян.

В феврале Служба безопасности Украины (СБУ) провела массовые обыски после появления информации о работе преступной группировки в стране. Ее участники, по данным ведомства, сотрудничали с российскими спецслужбами и должны были создать так называемые избирательные пирамиды, а также заниматься подкупом избирателей.

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По подсчетам СБУ, в пирамиду планировалось вовлечь более 680 тыс. человек. «За ежемесячное денежное вознаграждение нанятые люди из числа местных жителей должны были провести обработку и обеспечить голосование за какого-то кандидата определенного им количества избирателей», — рассказывал замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Месяцем ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал минимизировать влияние России на выборы главы государства. По его словам, Москва планирует провести на выборах подконтрольную себе власть​, для того чтобы «остановить демократическое развитие Украины» и ее курс на евроинтеграцию. В итоге Кремль намерен вернуть Украину в «российскую сферу влияния», говорил Порошенко.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Россия и Украина, президентские выборы, Госпогранслужба Украины
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