Порошенко пообещал реализовать ракетную программу при победе на выборах

Ключом к миру является укрепление украинских вооруженных сил, отмечает президент. Ранее Порошенко заявлял, что Киеву необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия для поражения целей в тылу врага

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что начнет реализацию обновленной военной ракетной программы в случае победы на выборах главы государства. Об этом он рассказал во время выступления в Киеве, передает телеканал «112 Украина». По его словам, первый президентский срок он начинал с того, что «искал для армии не только шлемы и бронежилеты, а штаны, носки, белье». «Наша дорога к миру лежит через дальнейшее укрепление армии», — сказал Порошенко. Он также пообещал вернуть «оккупированные территории» политико-дипломатическим путем.

«Когда [президент России Владимир] Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто вынужден будет согласиться и на голубые каски ООН, и на другие наши предложения», — считает украинский лидер.

Неделей ранее Порошенко заявлял, что Украина будет развивать новое ракетное вооружение после выхода России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Киев «больше не связывают никакие ограничения по дальности полета ракет», подчеркивал президент.

«Нам необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага. Это сделает агрессора более сдержанным, а нашу оборону — более надежной. Для меня безопасность украинцев​ превыше всего», — отмечал Порошенко.