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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Порошенко пообещал реализовать ракетную программу при победе на выборах
Ключом к миру является укрепление украинских вооруженных сил, отмечает президент. Ранее Порошенко заявлял, что Киеву необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия для поражения целей в тылу врага
Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что начнет реализацию обновленной военной ракетной программы в случае победы на выборах главы государства. Об этом он рассказал во время выступления в Киеве, передает телеканал «112 Украина». По его словам, первый президентский срок он начинал с того, что «искал для армии не только шлемы и бронежилеты, а штаны, носки, белье». «Наша дорога к миру лежит через дальнейшее укрепление армии», — сказал Порошенко. Он также пообещал вернуть «оккупированные территории» политико-дипломатическим путем.

«Когда [президент России Владимир] Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто вынужден будет согласиться и на голубые каски ООН, и на другие наши предложения», — считает украинский лидер.

Неделей ранее Порошенко заявлял, что Украина будет развивать новое ракетное вооружение после выхода России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Киев «больше не связывают никакие ограничения по дальности полета ракет», подчеркивал президент.

«Нам необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага. Это сделает агрессора более сдержанным, а нашу оборону — более надежной. Для меня безопасность украинцев​ превыше всего», — отмечал Порошенко.

О том, что Украина будет иметь новое высокоточное оружие, «которое позволит наносить урон противнику и защищать свою страну», сообщал
в декабре прошлого года министр обороны страны Степан Полторак. По его словам, украинская армия получит до 20 новых образцов вооружений отечественного производства. Осенью 2018 года на вооружение украинской армии был взят ракетный комплекс «Ольха» с корректируемым боеприпасом.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Петр Порошенко, Украина, ракетная программа, выборы президента
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