Порошенко заявил о нежелании «варить кашу» с Путиным

Украинский лидер подчеркнул, что выступает за усиление санкционного давления на Россию. Ранее президент Владимир Путин заявил, что с действующими украинскими властями вряд ли возможно «сварить кашу»

Петр Порошенко (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен «варить кашу» с властями России и выступает за усиление давления на Москву путем введения санкций. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, трансляция ведется в YouTube.

«Относительно того, что кто-то с кем-то там «каши не сварит», я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты», — сказал Порошенко. Он отметил, что его администрация «мобилизовала мировую поддержку Украины относительно незаконной аннексии Крыма, относительно применения санкций против России для мотивации политико-дипломатическим путем».

Ранее 18 марта президент Владимир Путин на встрече с общественниками Крыма заявил о непонимании с руководством Украины, с которыми «вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата наших отношений».

Путин добавил, что действия украинских властей вызывают в нем оторопь. «Иногда просто хочется спросить по-украински: з глузду з'їхав чи що? (с ума сошел что ли?)», — сказал президент. Москва будет перестраивать отношения с Киевом только после того, как «здравый смысл [в украинском руководстве] восторжествует».