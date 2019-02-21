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СБУ объявила о раскрытии кампании России по вмешательству в выборы
Служба безопасности Украины провела десятки обысков в рамках расследования дела о вмешательстве в предстоящие выборы президента. Спецслужба заявила о наличии российского следа
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) одновременно провела более 30 обысков в рамках расследования дела о вмешательстве в проведение намеченных на 31 марта 2019 года выборов президента страны.

«Основанием стала информация о создании преступной организации при участии и ведущей роли граждан Российской Федерации и граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами», — заявил на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина», заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

По его словам, участники организации планировали создание так называемых избирательных пирамид и масштабный подкуп избирателей. По подсчетам службы, в избирательную пирамиду планировалось вовлечь более 680 тыс. человек.

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«Формирование проекта предусматривало создание пирамиды: руководитель сектора, [руководитель] десяток и старший избирательного участка. За ежемесячное денежное вознаграждение нанятые люди из числа местных жителей должны были провести обработку и обеспечить голосование за какого-то кандидата определенного им количества избирателей», — пояснил Кононенко.

Замглавы СБУ заверил, что проведенные 21 февраля обыски не коснулись офисов ни одной из украинских партий, однако руководителем преступной организации назвал одного из депутатов Верховной Рады.

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«Созданная организация имеет свою иерархию и распределение обязанностей. Состоит из руководителя, которым является один из народных депутатов Украины, сегодня его не называем сознательно, чтобы не привязывать его к ни одной из политических сил», — сказал Кононенко, пояснив, что в реализации плана принимали участие и граждане России, в том числе имеющие опыт участия в проведении избирательных кампаний в своей стране.

В то же время агентство УНИАН со ссылкой на доверенное лицо кандидата в президенты Юлии Тимошенко Виталия Рябцева сообщило о проведении сотрудниками СБУ и прокуратуры массовых обысков у волонтеров предвыборных штабов Тимошенко.

Ранее Кононенко обвинял российские спецслужбы в попытке дестабилизировать ситуацию на Украине путем организации массовых акций протеста из-за якобы выявленных в ходе выборов президента фальсификаций.

«Замысел кураторов из РФ — непризнание выборов «народом», созыв «Веча», выдвижение к власти требований, которые не могут быть выполнены», — говорил замглавы СБУ на брифинге 19 февраля.

Автор: Евгений Калюков
Теги: СБУ, вмешательство России в выборы
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