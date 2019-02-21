СБУ объявила о раскрытии кампании России по вмешательству в выборы

СБУ объявила о раскрытии кампании России по вмешательству в выборы

Служба безопасности Украины провела десятки обысков в рамках расследования дела о вмешательстве в предстоящие выборы президента. Спецслужба заявила о наличии российского следа

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) одновременно провела более 30 обысков в рамках расследования дела о вмешательстве в проведение намеченных на 31 марта 2019 года выборов президента страны.

«Основанием стала информация о создании преступной организации при участии и ведущей роли граждан Российской Федерации и граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами», — заявил на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина», заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

По его словам, участники организации планировали создание так называемых избирательных пирамид и масштабный подкуп избирателей. По подсчетам службы, в избирательную пирамиду планировалось вовлечь более 680 тыс. человек.

«Формирование проекта предусматривало создание пирамиды: руководитель сектора, [руководитель] десяток и старший избирательного участка. За ежемесячное денежное вознаграждение нанятые люди из числа местных жителей должны были провести обработку и обеспечить голосование за какого-то кандидата определенного им количества избирателей», — пояснил Кононенко.