МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

По данным правоохранителей, в акции участвовали около 2,5 тыс. человек. По предварительной оценке коммунистов, на проспект Сахарова вышли 10–12 тыс. сторонников КПРФ

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

В центре Москвы 23 марта на проспекте Академика Сахарова прошло согласованное публичное мероприятие, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД России.

В акции принимали участие около 2,5 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности.

«Порядка 10-–12 тыс. было на митинге, но более точная информация будет позднее, когда штабисты подведут итоги», — заявил РБК глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Коммунисты 23 марта провели всероссийскую акцию протеста в защиту социально-экономических прав граждан, сообщается на сайте КПРФ. Организаторы и участники демонстраций выразили протест в связи с «усилением политики либеральных антисоциальных «реформ», произволом олигархии и чиновничества, неспособностью буржуазной власти вывести Россию из тупика», отмечается в сообщении.